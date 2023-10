Selatine Deniz (Malmedy): "Une rencontre difficile qui permettra de nous jauger"

Après un début de saison parfait et cinq succès en autant de rencontres, les Malmédiens restent sur deux partages et une défaite. Pourtant, Selatine Deniz ne pense pas qu’une victoire soit obligatoire face à Geer. "Les joueurs sont préparés et on va bien évidemment mettre tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir gagner ce match mais un nul ne serait pas catastrophique." Et d’enchaîner: "On a fait le point mardi après la défaite à Beaufays. Nous devons être meilleurs entre les deux rectangles. Le groupe en est conscient. On sait qu’on aurait pu perdre des points avant car on n’a pas encore eu de match facile depuis le début du championnat. J’ai l’impression qu’aucune équipe ne se promène".

Malgré le récent coup de moins bien, les Dragons et leur entraîneur restent ambitieux. "La tranche reste un objectif. Ce serait bête de ne pas jouer le coup à fond alors qu’on est bien placé. Nous sommes dans la peau de l’outsider et c’est ce qui nous convient le mieux pour l’instant", conclut Selatine Deniz.

Malmundaria – Geer (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Fickers

MALMUNDARIA: Errens, Andrien, Cassoth, Leroy, Rauw, Le Bohec, Denis, Krings, Bucak, Schwontzen, Crosset, Kopp, Dupont, Oury, Simon

Absents: Samray (suspendu) ; Nijhof (côtes), Mathonet (genou), Dethier (gêne à la jambe) ; Custine, Schoonbroodt (reprise)