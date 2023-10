Sart reçoit le leader pour la seconde fois en 15 jours!

"C’est vrai que c’est un peu le même scénario qui se répète. Espérons que cela se passera aussi bien que contre Malmedy et qu’on saura reproduire le même match", sourit un Olivier Laffineur qui avait vu ses joueurs accrocher un excellent partage (0-0) ce soir-là. "Beaufays est l’une des équipes en forme et même si ce n’est normalement pas un candidat au titre programmé sur du long terme, il y a beaucoup de qualité dans leurs rangs."

Pour ce match, le technicien devra, en plus, faire sans son capitaine Étienne Evrard, suspendu, et sans Florent Offerman, à nouveau blessé et out pour 4 semaines. Deux grosses pertes que les Sartois compenseront à n’en pas douter avec la générosité et la combativité qu’on leur connaît.

Sart – Beaufays (Dimanche, 15h)

Arbitre : à désigner.

SART: Speder, Balhan, Stolsem, Heindrichs, Sambi Lokonga, Colin, Keller, Meessen, Dufour, Grosjean, Léonard, Depresseux, Jakic, Vandeberg, Siffert

Absents: Offerman, Dohogne, Louras et Counotte sont blessés. Le capitaine Evrard est suspendu.