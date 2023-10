Le BC Verviers reçoit Pepinster B: inauguration et championne du monde à Gérardchamps

"C’est un sentiment de joie qui nous anime à l’idée de voir notre projet aboutir", explique le vice-président, Jean-Raphaël Marot, qui s’est beaucoup investi pour voir son club évoluer dans de meilleures conditions. "On est arrivé au bout de tout ce que l’on avait prévu lors de cette première phase de travaux. La seconde permettra de mettre en place un nouveau revêtement de sol, ce sera pour l’entre-saison. Avec une bonne nouvelle, la confirmation du subside Adeps qui va nous permettre d’avoir, d’ici un gros mois, six nouveaux panneaux."

Le BC Verviers avait déjà inauguré un nouveau marquoir il y a deux semaines lors de sa première prestation à la bulle. Mais les supporters présents se souviendront que tout n’était pas encore fini, à l’image d’un espace VIP sur le toit duquel travaillait un menuisier… durant la rencontre du samedi soir. "Cette fois, cet espace est prêt et notre bar complètement achevé, du plus bel effet avec un lattage bois qui vient d’être posé. On espère maintenant un peu souffler, profiter de nos nouvelles installations et engranger des résultats sportifs à la hauteur de nos espérances."

Aussi un nouveau site… internet

C’est aussi ce samedi que le tout nouveau site internet du club sera lancé, l’occasion également de mettre en avant le nouveau logo du club. Le club verviétois espère mobiliser un maximum de ses membres, l’équipe U14 étant mise à l’honneur ce samedi. Tout comme la sportive pepine Licaï Pourtois, multiple championne du monde et d’Europe de jujitsu ainsi que sa coach, Nadia Bertrand. Un clin d’œil sympathique au derby du jour puisque c’est Pepinster B qui se déplace en terres verviétoises. Au programme également, une démonstration de jujitsu et de danse ainsi qu’une animation musicale tout au long de la soirée.

Côté effectif, Domken et Roosen sont incertains au BC Verviers alors que Pepinster B signe le retour de Kisteman.