Pour autant, La Calamine compte dans la hiérarchie actuelle quatre unités de plus que son adversaire (12 contre 8). "Mais il n’y a vraiment que le classement qui nous donne favoris. Pour tous les autres paramètres, c’est Meux", tempère Alexandre Digregorio, le coach des Germanophones. "C’est une équipe installée dans la division depuis longtemps et ils viennent de battre Verviers, comme nous, mais surtout Tubize. Contre qui, pour notre part, nous avions été complètement dépassés. Cela veut dire énormément sur les qualités de Meux… Est-ce que ça fait peur ? Non, nous n’avons jamais peur. Nous sommes depuis le début conscients du talent qu’il y a dans la série. Chez nous, plusieurs gars évoluaient encore en provinciale voici peu de temps encore… Sur papier, c’est logique que quasi tout le monde soit favori contre nous, en fait. Nous sommes toutefois capables de gagner à chaque fois, comme nous tenterons de le faire à Meux", lance encore Digregorio. En s’appuyant sur une des forces de son groupe: la combativité. "C’est un paramètre sur lequel nous pouvons être compétitifs par rapport à d’autres."

Pas d’emballement calaminois, donc, malgré cette bonne entame de saison. "Nous sommes un peu au-dessus de nos mini objectifs jusqu’ici… mais encore loin des 40 points minimum à prendre pour se sauver. Rien d’exceptionnel, du coup", conclut Alex Digregorio.

Meux – La Calamine (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Theunis.

LA CALAMINE: Mignon, Cloth, Belle, Benanne, Cornet, Gilon, Hamoir, Hubert, Hungs, Krjlanko, Lafalize, Lazzari, Libert, Lufuankenda, Mauclet, Mollers, Seewald, Thielen.

Absents: Delmal, Gerrekens, Meessen, Smits (blessés), Aritz, Guncati, Joiris, Legenvre, Roex (non repris).