Au FC Eupen, Hombourg va "tout faire pour sortir de cette spirale"

C’est pourtant dans ce contexte que les troupes de Romain Cerfontaine iront défier samedi soir le FC Eupen, une équipe… en pleine bourre qui reste, elle, sur un 10 sur 12. "On va rencontrer un adversaire en grande forme mais on va tout faire pour sortir de cette spirale", indique le technicien qui avait entamé son parcours à Hombourg en février dernier par la réception de ce même FC Eupen. Une joute qui s’était soldée par un partage dans un climat très tendu. "Les deux clubs luttaient pour le maintien à l’époque. C’est normal qu’il y ait eu un peu d’électricité dans l’air mais tout est apaisé depuis lors. Je m’entends très bien avec le coach d’Eupen Patrick Kriescher et je peux vous garantir que les spectateurs présents ce samedi auront droit à un beau match et rien d’autre", promet Romain Cerfontaine.

FC Eupen – Hombourg (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Kizedioko.

HOMBOURG: X. Stassen, Das, Denoël, Baltus, D. Meunier, Hick, Bartholomé, Tamma, Wets, Halleux, Schyns, Degueldre, S. Meunier, Bauwens.

Absents: Potoms, T. Schnackers et Dortu sont blessés. Bayard est suspendu. C. Schonbrodt et Vanchaze iront en P3.