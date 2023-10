Philippe Gilbert assistera... à la Philippe Gilbert Junior, ce week-end

Depuis, l’épreuve est passée sur deux jours et des gars comme Arnaud De Lie (1er en 2020), Romain Grégoire (2e en 2020) et Max Poole (2e en 2021) s’y sont illustrés.

Ces 7 et 8 octobre 2023, donc, le quadragénaire bénéficiera d’une voiture "VIP" "afin de suivre la course au plus près, en recoupant sur le parcours", annonce le directeur de course Christian Gilon. Il sera également disponible pour remettre les prix sur le podium, une semaine après avoir participé au championnat d’Europ de gravel. "J’avais un peu oublié à quelle vitesse ils sont capables de rouler. On se dit que les juniors sont des gamins, mais ce sont déjà des athlètes", nous avait glissé à l’époque celui qui s’était classé neuvième en 2000 de ce qui se nommait alors Remouchamps-Ferrières-Remouchamps.

En 2018. ©EDA AV

La der’ de William Graff

Deuxième du Triptyque ardennais junior et 16e d’Aubel-Thimister-Stavelot cet été, William Graff (CC Chevigny) vivra sur cette 38e Philippe Gilbert Junior son ultime compétition dans la catégorie. "Mon but est de prendre le maximum de plaisir pour la dernière. Et quand le plaisir est là, le résultat vient tout seul", commente le citoyen d’Eupen, formé au Vélo Club Ardennes.

Pour rappel, William Graff s’est engagé pour la saison 2024 avec Circus-ReUz-Technord, l’équipe développement de ce qui est à l’heure actuelle Intermarché-Circus-Wanty. Il y retrouvera la Raerenois Tim Rex, ancien équipier au club VTT d’Eupen.

Un autre Liégeois devrait prendre le départ: l’ancien du VCA (lui aussi) Dany Gabez (Ans), aligné dans un groupe mixte. Les spectateurs seront en plus attentifs à la prestation de Jarno Widar (Chevigny), sacré champion de Belgique chez les juniors fin mai. Lequel vient de remporter l’interclubs de Jemeppe et s’est imposé, en 2023, au Tour des Flandres (1.1J), à Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.1J) ou encore sur le Tour du Bocage et de l’Ernée 53 (2.1J).

William Graff à Aubel lors de la première étape d’ATS 2023. ©EDA AV

Où voir la course ?

7 octobre (82 km)

Le départ officieux sera donné au château Harzé à 13h55, le km 0 tracé 5 minutes plus loin sur la N30 à Houssonlonge. Un premie passage de la ligne aura lieu à 14h32, rue de l’Église à La Gleize (GPM 1). Le rush 1 sera disputé au niveau du camping Les Salins à Stoumont (14h42). Deuxième GPM sur la ligne à 15h15 et deuxième rush au camping vers 15h30. Arrivée, rue de l’Église, autour de 16h.

8 octobre (112,3 km)

Départ officieux au château de Harzé à 12h25, km 0 à Houssonlonge (12h30). La liste des GPM: Werbomont (13h16), Niaster (13h36), Priestet (13h45), Xhierfomont (14h16), chapelle Saint Anne (14h27), La Vecquée (14h39), La Redoute (15h02). Les rushs se joueront Trou de Bras Fond Lienne (13h01), N30 Grand Route (13h22) et camping Les Salins (14h10). Arrivée esplanade de La Redoute vers 15h15.