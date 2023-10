Jean-Pierre Cartelle (Coo) a grimpé le Ventoux contre le cancer

"Tous ceux qui relèvent un tel défi ont souvent été touchés de près ou de loin par ce foutu crabe. Il a détruit mon papa et ma sœur aînée. David, mon fils aîné, l’a attrapé à l’âge de 23 ans. Heureusement, après trois années de chimio, il y a échappé (NDLR: il a maintenant 52 ans)", raconte, non sans émotion, celui qui a perdu un autre fils, Benjamin, basketteur victime d’un accident de la route à 16 ans.

"J’étais au courant de Ventoux contre cancer via Facebook mais j’hésitais à cause du long trajet jusque-là. Finalement, à 10 jours de la date, un neveu a reçu une mauvaise nouvelle par rapport à son cancer: là, j’ai annoncé à ma femme que j’allais descendre pour participer, que je devais le faire", raconte encore notre interlocuteur. Qui a dès lors pris la route en compagnie d’un ami et de son camping-car. Non sans s’être affûté les mollets les jours précédant le voyage. "J’habite près de la côte de Brume: je la montais sept fois par jour (NDLR: sur sa bicyclette à assistance électrique, aussi utilisée pour le Géant de Provence) pour arriver à 28 km, soit un peu plus que l’ascension via Sault que j’allais effectuer." C’est-à-dire 25 km à 5% de pente moyenne. "Des voisins se demandaient ce que je foutais (rires) ."

Le jour-J, "pour l’anecdote, le départ était programmé à 9h. Un habitué m’avait conseillé de manger entre deux heures trente et trois heures avant le départ. À six heures du matin, j’ai mangé des pâtes froides au poulet…"

Même s’il s’y est pris un peu en dernière minute, Jean-Pierre Cartelle a, à son échelle, fait grimper les dons jusqu’au chiffre final de 174 237 euros. Grâce à trois entreprises et à des particuliers, ce sont 275 euros qu’il a ajoutés à la cagnotte, en plus de 241 autres euros bientôt reversés à l’ASBL Les Clinicœurs de la Salm.

"Je sais ce qu’est le cancer: dès qu’il y a moyen d’aider, je le fais. Même si ça n’est pas grand-chose, je suis content d’avoir participé. Je remercie chaleureusement les donateurs et j’espère être au rendez-vous le 7 septembre 2024 pour le prochain Ventoux contre cancer", conclut Jean-Pierre Cartelle.