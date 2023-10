En première provinciale, on ne triche pas avec la forme du jour et le malheureux David Étienne en a fait les frais lors de l’opposition entre Francorchamps A et Vervia A.

Dès le premier match de la soirée, le Verviétois est surpris par Thomas Sougné et cela préfigure de sa soirée qui se terminera sans aucune victoire. "Thomas réalise la première surprise de la soirée", raconte le joueur du circuit Benjamin Daumen. "Et la surprise est même double puisque Clémentine Poncelet commence aussi par une performance, contre Justin Xhrouet la concernant. Ainsi notre équipe est idéalement lancée et mène 2 à 0."

Mais les Verviétois ne baissent pas les bras. "Le match a été serré tout le long", explique le visiteur Thomas Dreze. "On a passé un très bon interclubs parce que le niveau était au rendez-vous. Il y a eu de beaux échanges, des joueurs combatifs et le tout dans une bonne ambiance. Pour ma part, j’ai fait un très gros match contre Clémentine. Elle fait une belle remontée mais je m’en sors bien dans la manche décisive. À l’inverse, ça se passe moins bien contre Benjamin qui me domine en cinq sets."

Justement parlons des belles. Le bilan est de trois remportées par les locaux pour deux pour les visiteurs. Mais tout reste possible au moment de jouer la dernière rotation puisque le score est de 7 à 7. "Gilles Guillaume et moi-même l’emportons au moment décisif", témoigne Daumen. "Nous remportons l’un et l’autre trois matchs et confirmons notre belle régularité." Avec aussi Poncelet (2) et Sougné (1) qui contribuent à la victoire. En face l’exploit de Loic Strebelle, invaincu, ne suffit pas puisque les points apportés par Xhrouet (1) et Dreze (2) tombent trop justes.