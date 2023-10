En P2, Welkenraedt B auteur de la performance de la semaine

Dans la série B, il faut aller chercher dans la seconde moitié du classement pour trouver nos équipes. Spa A s’alignait déforcé et n’a rien pu faire à Wanze B. Pour Welkenraedt C, seuls Thibault Dumoulin (2) et Robin Elsen (1) grattent des matchs et c’est trop peu. Heureusement Francorchamps B va chercher sa première victoire et lance sa saison.

Du côté de la série C, quatre équipes comptabilisent encore le maximum de points. Minerois D en fait partie grâce à sa victoire cinglante, 16 à 0, sur Spa B. C’est tout juste pour Welkenraedt B, une victoire 9 à 7, mais il y avait quatre C0 en face. Laurent Martin réalise donc quatre performances et entraîne ses coéquipiers Van de Ghinste, Jungblut et Delince dans son sillage pour une victoire qui compte. Enfin Vervia B cartonne à Blegny A et ne laisse aucun match. Au revoir et merci.

La série de P2D est celle des équipes qui inquiètent. Minerois E et Tiège G présentent trois défaites collectives en autant de matchs. Les deux victoires individuelles du Tiégeois Adrien Lonneux ou du Minier Vincent Royen n’ont pas trouvé d’écho auprès de leurs coéquipiers. De son côté, Montzen A engrange son premier point à Retinne A. Didier Maurage et Benoît Rampen font un bon début de saison et vont rapidement voir Fanny Renkens traduire son talent dans cette division qu’elle découvre.