Un derby verviétois de futsal en chasse un autre: "Pas de favori dans ce genre de match" estime-t-on à la Team GSI avant de recevoir Ottoman Verviers

"À mes yeux, c’est un partage logique" estime le gaucher des Rouge et Blanc Umit Bariskan. "Ils ont la première période et nous, la deuxième. Mais ça reste un bon point pris face à l’un des favoris du championnat." Les "Turcs" sont d’ores et déjà tournés vers la suite. "Oui, d’autant que c’est un nouveau derby, ce vendredi 6 octobre du côté de Henri-Chapelle face à la Team GSI Verviers. On sait que ce ne sera pas facile car on enchaîne deux gros matches, mais notre seul objectif reste la victoire."

Momo Duran de retour

Bonne nouvelle pour la phalange ottomane: le retour aux affaires de Momo Duran, indisponible une semaine plus tôt. "Et on sait qu’il est capable de beaucoup de choses…"

Anthony Rox, coach de la Team GSI Verviers, sait qu’il devra se méfier de Duran et de ses équipiers.

"On a perdu le premier derby, on ne peut pas perdre le deuxième" philosophe Anthony Rox, allusion à la défaite 2-5 face à THL Dison début septembre. "J’espère que notre expérience fera la différence face à une équipe qui compte beaucoup d’individualités. Si on joue comme nos derniers matches, avec la même intensité et organisation, je suis confiant pour vendredi (NDLR: 21 heures à Henri-Chapelle) mais un derby reste un derby et il n’y a pas de favori dans ce genre de match" À noter que GSI sera privé de Maxime Frnaçois, Cyrian Piette, Tom Cornet, Thomas Léonard et Kevin Crisigiovanni.