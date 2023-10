Les points du week-end pour les quatre clubs amateurs de l’arrondissement verviétois évoluant en nationale:

Stade Verviétois (défaite 0-1 contre La Calamine)

3 points: Kissima Mara, Alessio Biondolillo.

2 points: David Rico-Garcia, Antoine Deflandre, Amaury Fransolet, Julian Demarteau, Abdoullah Akdim, Anthony Manfredi, Luigi Vaccaro, Randy Giargiana, Dario Oger.

L’axe de la défense verviétoise s’est montré intraitable mais il a été trahi par une perte de balle en milieu de terrain.

La Calamine (victoire 0-1 au Stade Verviétois)

3 points: William Belle, Maxime Mignon, Bastien Hungs.

2 points: Quentin Hubert, Tom Cornet, William Mauclet, Ruben Seewald, Arnaud Mollers, Corentin Thielen, Yassin Bennane, Hugo Gilon.

Un but en or pour l’attaquant d’une équipe calaminoise où le gardien et le robuste défenseur central ont régné en maîtres dans leur rectangle.

Raeren-Eynatten (victoire 2-3 à Richelle)

4 points: Denis Pousset, Isiaka Bamba, Markus Klauser.

3 points: Matyas Goffin, Romain Bernard, Jordan Bissen, Cédric Laschet, Youri Bonnechère, Fabrice Stoffels, Tom Di Nicola, Théo Gaillard.

Solide prestation d’ensemble pour les Germanophones qui ont pu compter sur trois éléments au-dessus du lot à Richelle: Pousset, Bamba et Klauser.

Elsaute (victoire 1-0 contre Waremme)

3 points: Maxime François, Florian Campo, Kevin Counet, Dorian Rogister, Moussa Diané, Gary Deville.

2 points: Adrien Lecloux, Charles Weber, Arthur Dohogne, Mehdi Mazouze, Luca Schenk.

Un but signé Florian Campo et plusieurs arrêts déterminants de Maxime François ont permis à Elsaute de s’imposer dans la douleur.

CLASSEMENT

1. Cyrian Piette (Elsaute) 3,75

2. Denis Pousset (Raeren) 3,50

3. Maxime François (Elsaute) 3,40

4. Tom Di Nicola (Raeren) 3,33

5. William Mauclet (La Calamine) 3,25

Isiaka Bamba (Raeren)

7. Gary Deville (Elsaute) 3,17

Arthur Dohogne (Elsaute)

Lucas Schenk (Elsaute)

Dorian Rogister (Elsaute)

Cédric Laschet (Raeren)

Markus Klauser (Raeren)

13. David Rico-Garcia (Stade Verviétois) 3

Quentin Hubert (La Calamine)

Bastien Hungs (La Calamine)

Maxime Mignon (La Calamine)

Romain Bernard (Raeren)

Youri Bonnechère (Raeren)

Mauro Lo Presti (Raeren)

Fabrice Stoffels (Raeren)

21. Yasin Bennane (La Calamine) 2,83

Kevin Counet (Elsaute)

23. Hugo Gilon (La Calamine) 2,80

Florian Campo (Elsaute)

Jordan Bissen (Raeren)

Matyas Goffin (Raeren)

27. Alessio Biondolillo (Stade Verviétois) 2,75

28. Julian Demarteau (Stade Verviétois) 2,67

Adrien Lecloux (Elsaute)

30. Abou Akdim (Stade Verviétois) 2,60

Kissima Mara (Stade Verviétois)

Simon Libert (La Calamine)

Arnaud Mollers (La Calamine)

34. Amaury Fransolet (Stade Verviétois) 2,50

Anthony Manfredi (Stade Verviétois)

Tom Cornet (La Calamine)

Loris La Delfa (Raeren)

38. Luigi Vaccaro (Stade Verviétois) 2,40

Corentin Thielen (La Calamine)

40. Randy Giargiana (Stade Verviétois) 2,33

41. Dario Oger (Stade Verviétois) 2,25