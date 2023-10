Soan et Cédric Mahy, paire d’as de la raquette à Tiège

Il peut paraître étonnant de voir Cédric évoluer en première provinciale quand on se rappelle son classement de série A, c’était en 2000. "Je suis descendu de classement après une saison blanche. Et puis j’ai deux prothèses de hanche et la provinciale est l’occasion de changer mon jeu. Avant je jouais tout du coup droit, maintenant je joue aussi du revers."

Et quant à son ressenti d’évoluer avec Soan ? "C’est génial, il me motive", s’enthousiasme le désormais C0. "Soan est fou de son sport. Sa forte progression la saison passée lui a permis d’intégrer mon groupe d’entraînement. C’est la base, il s’entraîne bien. Et puis c’est un malin. Il comprend vite et je peux parler avec lui comme avec un adulte. Enfin il progresse au niveau de la combativité à table. À ce niveau, il tient son match référence contre le Malmédien Jean-Louis Canada. Après avoir été mené deux sets à zéro, il s’est accroché et a retourné le match."

Est-il vrai qu’avec son enthousiasme et son bagout, le fils s’autorise à coacher son papa ? "Soan est spontané et il comprend les choses sur le plan tactique", explique Cédric. "Et puis quand tu es le nez sur le tableau, tu manques de recul et tu ne vois pas certaines choses. Alors son avis est bienvenu." La confiance est mutuelle. Cela pourra-t-il les entraîner l’un et l’autre vers un classement de série B ?