"On s'attendait à un match plus compliqué, mais...": le Celtic Aubel empile 12 buts au Galata Visé

"On s’attendait à un match bien plus compliqué mais nos adversaires se sont présentés à 5 et sans deux titulaires indiscutables, cela a facilité les choses", sourit le portier Maxime Colson. "On s’est contenté d’attendre l’adversaire et de partir en contre, c’était très efficace", ajoute-t-il. À noter que les Celtes, qui comptent déjà 2 matches de retard sur le leader UMeuble Neupré seront à nouveau "bye" ce vendredi.