Football féminin (P1): Aubel retrouve le sourire, Sart prend "une leçon de courage" à La Calamine

De son côté, Sart a été tenu en échec sur la pelouse de La Calamine, 1-1 (buts: Aude Duyckaerts pour les Sartoises, Pia Heuser pour les Germanophones). "Ce ne sont pas deux points de perdus, c’est un point gagné par La Calamine. On a pris une leçon de courage et d’abnégation. Puisse ce match nous montrer le chemin pour la suite, nous en aurons besoin. Le déplacement chez le leader (NDLR: Cointe) va être un excellent test mais filles ont une revanche à prendre", indique le coach Maxime Degey.

Herve n’a pas démérité contre Sart Tilman, mais la défaite est malgré tout au bout: 2-4 malgré le doublé de Léa Delhaye. "Très fiers des Fromagères qui évoluaient contre l’une des meilleures équipes de la série et qui a fait douter nos adversaires jusqu’à la dernière minute", souligne le T1 Michel Boutet.

De son côté, Minerois n’a pas été en mesure d’inquiéter Bellevaux. Verdict: défaite 0-6 à domicile suite à des buts de Valentine Ballmann (2), Oceane Leger (1), Naila Karangwa (2) et Elise Dethier (1). "Bonne mentalité des filles mais c’était un jour sans. On a bien tenu et on a failli mener 1-0 mais au final c’est devenu 0-1 et puis ça a été compliqué. Par contre, l’arbitre a oublié beaucoup de cartes (dont une rouge) sur une joueuse de Bellevaux qui aurait pu redistribuer les cartes", commente Olivier Halim, T1 de Minerois. En face, Bellevaux signe ainsi un joli 15 sur 18. "Nous sommes dans une spirale positive et avons déjà affronté les ténors de la série. Nous continuons à prendre match par match sans se prendre la tête", commente le T1 Abdou Aca.

Tout va bien pour Elsaute, qui l’a emporté 1-12 à Aywaille grâce à des buts de Pauline Lemmens (5), Fanny Gotta (5) et Karima Ouazza (2). "Une belle victoire contre une jeune équipe d’Aywaille avec beaucoup de qualités. Nos adversaires ont craqué en fin de match ce qui donne au score une allure un peu trop sévère. Un autre gros morceau nous attend le week-end prochain avec un derby contre Aubel", commente le coach, Benoît Damoiseau.

Enfin, nouvelle claque pour Manhay, 0-5 face à Cointe, leader.