Une semaine après la gifle reçue à Fléron B (6-1), Herve B a à nouveau connu la défaite le week-end dernier. Cette fois face à Sart Tilman B, 1-3. Noémie Gardier, Cameron Paques et Célia Guissard ayant trompé la vigilence de Kenza Malacord (autobut, dans l’autre sens, pour Herve). Mais tout n’est pas à jeter dans la prestation des Fromagère. "Bonne réaction de toute l’équipe après le off day de la semaine dernière. Il n’a manqué que la finition et ici aussi, le Sart Tilman a tremblé jusqu’à la fin…", commente le T1 David Piters. Voilà les filles du stade Popeye Piters avec sept unités en sept rencontres.

De leur côté, les voisines de Blegny ont subi la loi de Visé, 1-8. Des Oies qui ont entamé leur saison sur le tard mais affichent jusqu’ici un bilan parfait: neuf sur neuf.

Dernier résultat dans la série: le 7-2 mis par Pierreuse à Fléron B.

Au programme ce week-end: Visé – Herve, Chênée – Glons, Bolland – Cointe B, Sart Tilman B – Pierreuse, Fléron B – Magnée.

Provinciale 2C

Deux joutes seulement se sont disputées dimanche 1er octobre.

Et celle opposant Spa à l’ AS Eupen a été spectaculaire puisque le score final est de 9-4 ! Brenda Cara (5x), Morgane Masson (2x) et Doriane François (2x) ont offert la victoire aux Bobelines, en réponse aux buts d’Eva Federowicz (3x) et Lenya Esser. "C’était un bon match, compliqué en première période puis l’équipe s’est remotivée", dixit Annick Simon, la déléguée spadoise. Le choc face à Xhoffraix promet !

Dans l’autre match, Bellevaux B et La Calamine B ont partagé l’enjeu: 2-2. Marguerite Langer a marqué pour Bellevaux B (en plus d’un csc), Anne Krickel et Romane Folkesson pour le compte des Germanophones. Au classement, une seule unité sépare les deux formations, à l’avantage des Malmédiennes. "Je pense que c’est un bon résultat pour les deux équipes. Malheureusement, nous nous sommes pris le goal du 2-2 à la fin. Nous ne sommes pas déçues car nous nous sommes toutes données à fond, nous avons fait un très bon match", déclare la capitaine calaminoise Cassandra Digregorio.

Au programme ce week-end: Xhoffraix – Spa, Andrimont – Chênée B, Franchimont – Bellevaux B.