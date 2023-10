Coup de gueule de trois organisateurs de courses cyclistes vis-à-vis de la fédération belge

"L’UCI (Union cycliste internationale) a décidé le 19 septembre 2017 que pour les épreuves cyclistes sur route UCI le nombre de partants était limité à 176 et que les équipes étaient composées de maximum 7 coureurs. Cette décision concerne toutes les catégories de juniors à élites avec contrat. La RLVB, quant à elle, impose aux organisateurs d’épreuves UCI juniors une limite de 150 coureurs, de maximum 25 équipes suiveuses et l’obligation de prendre 15 équipes belges au minimum", détaillent dans un communiqué de presse commun Fernand Lambert, Renaud Collette et Jean Gilbert.

Ces derniers ont contacté le président de la RLVB en demandant: la possibilité de prendre 30 équipes de 5 coureurs (acceptant donc de limiter le peloton à 150 juniors), de pouvoir donner aux 30 équipes le laissez-passer nécessaire pour suivre la course ainsi que de ne devoir prendre que 12 équipes belges et non 15 comme imposé. "La réponse de la RLVB a été: OK pour prendre minimum 12 équipes belges au lieu de 15, OK pour 30 équipes de 5 coureurs, mais seulement 25 voitures suiveuses! Le leitmotiv de la RLVB est la sécurité et elle compare un World Tour avec 22 voitures d’équipes à nos épreuves. Alors qu’en World Tour il y a aussi 22 voitures qui peuvent prendre place dans la caravane, soit un total de 44 ", regrettent les organisateurs de la région verviétoise. Lesquels ont pris contact avec le président de l’UCI, le 8 mai 2023, sans réponse officielle à ce jour.

"Les trois organisateurs ont prouvé depuis de nombreuses années que la sécurité faisait partie de leurs préoccupations, c’est ainsi que la majorité des routes empruntées sont larges et font en général plus de 8 mètres de large, que la topographie de chacune de ces épreuves est exceptionnelle et nullement comparable aux épreuves du nord du pays. De plus, afin de respecter les prescriptions réglementaires nous mettons en place des way-out et des way-in en suffisance. Si les chutes sont toujours possibles dans le peloton, à ce jour elles n’ont jamais été provoquées par les voitures suiveuses."

Concrètement, le problème sera le suivant: "Qui désignera les équipes qui pourront suivre, qui désignera les équipes qui devront “s’arranger” entre-elles pour suivre ? N’oublions pas que toutes les équipes participantes payent en Belgique un droit de 50 euros pour le Fonds de la Jeunesse de la RLVB, elles ont donc toutes les mêmes droits. Cette situation aberrante de limitation du nombre de voitures suiveuses posera nécessairement des problèmes… aux organisateurs."

Et de conclure: "Le cyclisme est en constante mutation, la catégorie des juniors prend progressivement la place de la catégorie des espoirs. Les équipes pros s’intéressent de plus en plus tôt aux coureurs juniors. Des juniors qui de plus en plus se retrouvent rapidement dans des teams développement. Si la fédération comprend et accepte nos revendications, il n’y aura pas un vainqueur ou un perdant, il y aura une “famille” cycliste qui œuvre dans l’intérêt de son sport de prédilection, le vélo." Voilà qui est dit.