Un événement qui au fil des éditions est devenu un rendez-vous international incontournable. Une fois de plus, les pilotes étrangers étaient les plus nombreux avec notamment la participation de vedettes mondiales comme l’Américain Jimmie Johnson, sept fois champion en NASCAR, ou Dario Franchitti, quadruple champion IndyCar. Dans l’épreuve reine, les Spa Six Hours endurance, on retrouvait toutefois au départ Vincent Gaye et Olivier Muytjens, mais aucun des deux n’allait voir le drapeau à damier.

Le Verviétois était rapidement contraint à l’abandon avec sa très belle Jaguar Type E, alors que le citoyen de Moresnet, après un très prometteur début de course au volant de la Shelby Cobra Daytona qu’il partageait avec Brice Pineau, connaissait des ennuis de freins l’obligeant à renoncer avant l’arrivée. La victoire revenait à l’une des nombreuses Ford GT 40 engagées. Si elles étaient une quinzaine à dominer la première moitié de course, seule celle pilotée par Andy Priaulx, Gordon Shedden et Miles Griffith réussissait à prendre la mesure d’une étonnante "petite" Lotus Elan 26R au terme des six heures de course. Une belle manière de clôturer ce très beau week-end dédié à la voiture ancienne.

"Un prestigieux anniversaire"

"Cette trentième édition a été un prestigieux anniversaire que nous devons à tous les acteurs, pilotes, préparateurs et tous ceux qui travaillent dans l’ombre, mais qui est aussi pour nous comme une récompense, un aboutissement et la promesse d’autres lendemains qui chantent", confiait Vincent Collard, un organisateur heureux qui sera déjà de retour à Francorchamps ce prochain week-end pour le Super Spa.