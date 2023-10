Je me suis fait une entorse jeudi dernier à l’entraînement. Le médecin sportif me déconseillait fortement de jouer dessus ce samedi sous peine d’hypothéquer les trois prochaines semaines de compétition. Au vu de la douleur et de cet avis médical, on a décidé avec le coach qu’il valait mieux faire l’impasse pour revenir à 100% lors du match suivant.

Comment as-tu vécu de la touche ce match improbable lors duquel vous meniez de 25 points au repos pour finalement être battus après prolongation ?

Du banc, c’était réellement horrible. Je n’ai jamais conne pareille situation et la vivre sur la touche est, je pense, encore plus compliqué. Je n’avais aucun moyen d’aider mes coéquipiers et d’impacter le match.

Quelle est ton analyse de cette partie qui a connu un tel retournement de situation après la pause ?

Stevoort a vraiment sous-joué en première mi-temps et nous en deuxième pendant que l’adversaire retrouvait un très bon basket avec un gros pourcentage de réussite. Cependant, c’est nous qui avons remis Stevoort dans le match. Cela doit nous servir de leçon pour avancer. La saison débute, rien n’est mal fait. Nos objectifs sont toujours atteignables et nous restons une très bonne équipe. Le plus grand adversaire de Pepinster, c’est Pepinster !