Lorenzo Youndje signe un contrat pro à l’AS Eupen

Et d’ajouter: "Karol Lorenzo Youndje est né le 12 avril 2005 et a rejoint les Panda Youngsters à l’âge de 15 ans en provenance du RFC Liège. En passant par les U16 et les U18, il a réussi à intégrer les U21 de l’AS Eupen où, en tant qu’arrière gauche et pied gauche polyvalent, il s’est tout de suite imposé comme un joueur performant et titulaire de l’équipe. Depuis la saison 2022-2023, Lorenzo Youndje participe aux entraînements du noyau professionnel.

Cette saison, il a fait ses premières apparitions en Jupiler Pro League sous la direction de l’entraîneur principal Florian Kohfeldt lors des matchs de l’équipe première contre La Gantoise et le RSC Anderlecht."

Christoph Henkel, directeur général du club eupenois, se réjouit: "Avec Lorenzo Youndje, nous avons signé un autre joueur talentueux issu de notre propre centre de formation. Cela témoigne d’une part de la bonne formation chez les Panda Youngsters et d’autre part du talent et de la persévérance de Lorenzo Youndje, qui a gravi les échelons depuis les U16 jusqu’aux professionnels. Nous souhaitons à Lorenzo beaucoup de succès aussi pour la nouvelle étape de sa carrière à l’AS Eupen".