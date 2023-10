Le vestiaire d’Andrimont a déjà adopté le jeune William Franssen

"Je suis très content de lui et de ce qu’il montre depuis son arrivée", précise son mentor Manu Ruiz-Marin. "Ses qualités sont l’explosivité, la vitesse et une bonne qualité de passe. Il a aussi une excellente mentalité et il est à l’écoute des anciens et de son entraîneur."

Quand on commence à discuter avec le jeune William Franssen (21 ans), on comprend vite pourquoi il fait l’unanimité dans le vestiaire andrimontois.

"Je me sens bien ici et je ne regrette absolument pas d’être venu", explique-t-il. "Le groupe m’a très bien accueilli et ça m’a mis en confiance. Cédric Ponsard est directement venu vers moi et me parle beaucoup. C’est aussi le cas des autres qui n’hésitent pas à me donner des conseils. Abdi (Azzouzi) pue le foot. C’est fou comme il le sent. Il me donne beaucoup de conseils et je me dois de l’écouter."

Un jeune qui écoute et ne pense pas tout savoir, c’est assez rare que pour être souligné. Et quand on lui demande de mettre en avant ses qualités, la réponse est assez surprenante: "À la base, j’étais un joueur très technique qui n’avait pas beaucoup de vitesse. J’ai trouvé celle-ci il y a à peine trois ans. C’est venu naturellement et c’est à présent ma force. La suite ? Je dois apprendre à devenir plus décisif, plus solide et surtout être régulier tout au long d’un match. J’ai envie de m’imposer comme titulaire et d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je pense qu’on peut viser le milieu de classement."

Si William Franssen a goûté durant quelques rencontres à la P1 avec Melen, il se veut mesuré dans ses objectifs à plus long terme. "Je profite simplement du moment présent et je ne veux pas me projeter plus loin. Comme j’ai déjà dit, je me plais très bien ici à Andrimont."