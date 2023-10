Une expo de motos anciennes

Une époque où Eddy Lejeune dominait la discipline. L’ancien triple champion du monde, entouré de ses frères Jean-Marie et Éric, a été rejoint par de nombreux autres champions invités de la famille Crosset. Elle assure aujourd’hui la relève de leurs paternels, Jean et Léon, sans qui ce paradis de la moto tout terrain n’aurait jamais existé. Outre la soirée de gala, moment de retrouvailles privilégié, durant deux jours l’exposition de motos anciennes, dont certaines très rares et pilotées par les plus grands champions internationaux, mais aussi régionaux, a connu un terrible succès.

Le Domaine de Bilstain était en fête ce week-end pour célébrer ses 50 ans (photos)

Victoire de Fred Crosset au trial des légendes

Sans oublier le trial des légendes qui a vu la victoire de Fred Crosset, l’une des chevilles ouvrières de ce magnifique week-end. Si un chapitre important de l’histoire du Domaine de Bilstain a été remarquablement évoqué, c’est aussi un nouveau qui s’ouvre avec la nouvelle génération qui est déjà repartie pour cinquante autres belles années.