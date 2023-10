Hockey Verviers : mauvaise passe pour les hommes, première victoire pour les dames

Dimanche à domicile contre Wolvendael, les protégés de Michiel Stap ont été menés avant de recoller au score face à un adversaire pourtant "sur papier" abordable. "On ne doit clairement pas chercher d’excuse, on doit faire mieux que cela, entame le manager de l’équipe, Damien Leruth. Heureusement, les autres résultats du week-end nous restent favorables et on conserve notre quatrième place, donc ce n’est pas non plus dramatique", relativise-t-il.

Toujours est-il que Verviers n’est clairement plus la "surprise" de la série et les adversaires commencent à déchiffrer le jeu des Béliers. Sans compter un manque criant de concrétisation côté verviétois ces dernières semaines et une redoutable efficacité des adversaires en face. Résultat: sur une perte de balle locale, Wolvendael ouvre le score à la 41e minute. Mais le RHCV réagit dans la foulée. Arnaud Maréchal suit parfaitement un PC de Léopold Langen et égalise (1-1). "Il faut une remise en question de tout le monde pour essayer de comprendre pourquoi nous sommes moins réalistes", commente Damien Leruth.

Pour cette rencontre, Martin et Vincent Leruth étaient de retour dans l’effectif. Par contre, Louis Lejeune (cheville) est absent pour le moment et ne sera peut-être pas apte pour le prochain match, dimanche à Linkebeek.

Chez les dames (D2), notons leur première victoire de la saison, acquise "au mental" contre Constantia. Les voilà désormais avec quatre unités au compteur.

Verviers 1 – Wolvendael 1

But au RHCV: A. Maréchal (1-1, 49e).