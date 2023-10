"Gauthier Jakic devient la valeur sûre de ma défense", déclare Olivier Laffineur, l'entraîneur de Sart

"C’est vrai qu’on encaisse moins et qu’on prend des points depuis mon retour. Je me suis bien remis dedans malgré la préparation que je n’ai pas pu faire avec ma blessure au genou", explique le défenseur de 20 ans qui a eu un parcours footballistique étonnant. "J’ai joué à Genk jusqu’à 13 ans. Ensuite, j’ai complètement arrêté le football pendant cinq ans. À 18 ans, je suis revenu en U21 ici à Sart avec mes potes. J’ai rapidement intégré la P2 qui est montée en P1." Le Pollinois est déjà apprécié de son nouvel entraîneur Olivier Laffineur. "Je le découvre cette saison. Avec sa forme et ses prestations actuelles, hormis une suspension, je ne vois pas très bien ce qui pourrait l’empêcher d’être titulaire. Il devient la valeur sûre de la défense sartoise", déclare son coach.

"Je compte apporter encore plus"

Ce dimanche, la victoire n’a pas été évidente pour Sart. Menés rapidement, les Verts ont trouvé les ressources collectives pour renverser la RAMM. "C’était compliqué pour toute l’équipe en première mi-temps. Melen bougeait partout et nous étions désorganisés. On marque à un moment crucial en fin de première mi-temps. En seconde période on a fait le taff (sic). Ça fait plaisir de voir qu’on gagne un match grâce à notre force collective. On la méritait depuis deux matches cette première victoire à domicile", développe Gauthier Jakic, auteur d’une solide prestation en défense. "J’ai fait une bonne prestation mais je compte apporter encore plus pour rester titulaire", termine-t-il.