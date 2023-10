Floran Ernst (Aubel): "On ne sait pas pourquoi on a autant de mal"

En parlant de début de saison, Aubel connaît des problèmes à l’allumage depuis plusieurs années maintenant et le médian axial ne se l’explique pas. "Honnêtement, on ne sait pas pourquoi on a autant de mal à entamer nos championnats. Pour les joueurs qui sont au club depuis plusieurs saisons, ça trotte forcément dans les têtes et on se pose des questions. Cette année, le coach a un peu modifié la préparation et la façon de travailler, pour aborder les choses différemment mais le résultat est quasiment identique. C’est frustrant car cela nous pénalise pour la suite du championnat. L’année passée, on finit à quelques points du tour final. On aurait pu y être si on avait grappillé plus de points en début de compétition."

Le joueur de 26 ans en est à sa quatrième saison en équipe fanion, après avoir transité par l’équipe B qui est montée en P2 en 2020.

"Mes parents habitent à 300 mètres du stade où je me rendais à pied. Tous les dimanches, on allait voir Tony (Niro) qui coachait des joueurs comme Pierre Wangermez ou Nicolas Hansen, qui est maintenant mon équipier", conclut ce pur produit de la formation aubeloise.