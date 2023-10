Olne en deuil

Le club olnois, via son entraîneur Jonathan Félix, tenait à souhaiter toutes ses condoléances à son joueur Mike Evans qui a perdu son papa la semaine dernière.

Coup du chapeau pour Esposito

Pour aller à Houtain-Milanello, le coach minerois Gino Piol a dû puiser dans le noyau de l’équipe B. Sorti du banc à l’heure de jeu, Calogero Esposito a inscrit trois buts pour sa première apparition en équipe A.

Provinciale 2C

Nouvelles tuiles pour Franchimont

Alors que les Franchimontois récupéraient tout doucement leurs absents (Jamar, Noblué, Mathonet, Noblué, Demoulin), c’est une nouvelle tuile à laquelle doit faire face le coach Patrick Courtois.

Antoine Vitrier s’est en effet occasionné une entorse lors de la rencontre amicale à Hombourg, et Sacha Colson souffre à nouveau de sa cheville meurtrie. Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, Benjamin Demoulin s’est vu proposer une lourde suspension (3 matches) pour son exclusion contre Amblève.

Le CP a eu la main lourde

Dans la même rencontre Franchimont-Amblève, les Amelois Felten et Willems ont écopé de la même sanction (3 matches) que le Franchimontois Benjamin Demoulin. Les clubs ont décidé d’aller en appel.

Les nouvelles sont un peu meilleures pour le Heusytois Blondiaux qui voit sa suspension de quatre rencontres réduite à deux (+ deux autres avec sursis). Du côté de Butgenbach, Bruels sera quant à lui au repos pour une petite semaine.

Premier tour terminé pour Heindrichs

Touché au genou il y a quinze jours lors du derby à Emmels, le Rechtois Romain Heindrichs souffre d’une déchirure du ligament interne. Il sera indisponible pour une durée d’au moins deux mois. C’est un gros coup dur pour Recht qui perd ainsi son maître à jouer

"L’état d’esprit laisse à désirer"

Le T1 heusytois Jessy Dionisio était amer au terme de la rencontre à Rocherath (2-0): "L’état d’esprit n’est pas optimal et la mentalité laisse un peu à désirer. J’ai même dû modifier mon onze de départ avant la rencontre et laisser un joueur à la maison."

Amical à Andrimont

Ce mardi à 20h, les Andrimontois reçoivent Aubel pour une rencontre amicale.

Provinciale 3C

Axel Denis "a pris la porte"

Cornesse sera privé de son buteur Axel Denis pour plusieurs semaines. Après la rencontre contre Bolland, il s’est énervé, a frappé dans la porte du vestiaire et… s’est fracturé le poignet.

Vent nouveau à Bolland

Alors que Masuy, Hogge et Duizings étaient suspendus, Bolland était également privé de quatre blessés tandis que trois autres étaient partis en week-end à Lisbonne. L’entraîneur Antoine Wilkin avait dû faire appel à des gars de la réserve et de l’équipe B. Après le bon partage réalisé face à Fléron, les cartes semblent redistribuées au sein du noyau.

Provinciale 3D

Faux départ pour Lecoq

De retour de blessure, Cédric Lecoq aurait dû commencer le match face à Spa mais a pris place sur le banc après un échauffement non concluant. Toujours privés de Dessaucy et des deux Colinet, Jalhay a récupéré Hauzoul mais perdra Marques (suspendu) pour aller à Xhoffraix.

Lambert à Bullange

Toujours privé de Crahay et Garroy (blessés), le coach de Bullange Raphaël Lognoul a également perdu Mollers et Kolek sur blessure ce dimanche. Michaël Lambert était de retour sur le terrain. Monté au jeu à la demi-heure, il a donné la passe décisive sur le seul but inscrit par son équipe. Son entraîneur espère qui poursuivra jusqu’à la fin de la saison.

Goé sans son gardien

Sévèrement exclu après seulement 3 minutes de jeu à Waimes-Faymonville, le gardien Sam Avermaete espère que son exclusion sera jugée "suffisante" et ne prendra pas de match de suspension. Après son carton rouge, c’est le joueur de champ, Nathan Denard qui a pris place entre les perches et est à créditer d’un bon match.

Spa perd trois joueurs

Pour son prochain match face à Walhorn, Spa sera privé de Sondron et Emonts-Botz (abus de cartons jaunes) mais aussi d’Antoine Letiexhe retenu par son activité de médecin à l’AS Eupen.

Match ce jeudi

La rencontre entre Bullange et les Hautes Fagnes aura lieu ce jeudi soir à 20h. La RAHF sera privée de Nizet et Parmentier (suspendus) tandis que Rosen et Cammarata sont douteux puisqu’ils sont sortis blessés du match de samedi dernier à Walhorn.

Provinciale 4F

Quatre retours à Soiron

Nicolas Delville, Tom Godart, Damien Piedbœuf et Wesley Anton seront de retour dans le noyau soironnais.

Bolland B devant le comité

Fouron porte réclamation à la suite du match contre Bolland B (1-1). Les Fouronnais estiment que l’arbitrage n’a pas été correct et que la feuille de match n’a pas été clôturée en bonne et due forme. Les Bollandois devront se justifier dans les jours à venir s’ils ne veulent pas perdre 0-5 sur tapis vert.

Charneux récupère deux joueurs

Cyril Charbon et Thibault Keydener reprennent du service cette semaine dans le noyau charneutois.

Semaine chargée pour Pepinster B

Didier Servais, le coach de Pepinster B, pourra compter sur le retour de Mathias Henon. Une bonne nouvelle avant d’entamer une semaine chargée de deux matchs de championnat (jeudi face à Welkenraedt B et dimanche contre Melen).

Deux incertitudes à Olne B

Blessés pendant le match face à Welkenraedt B, Philippe Dias et Gaetan Huysmans sont incertains pour dimanche prochain.

Provinciale 4G

Plus de foot pour Sébastien Rome

L’attaquant waimerais Sébastien Rome ne jouera plus au football. "Le médecin a demandé qu’il arrête. Il a une trop grosse douleur au cartilage du genou", explique Éric Heuse, l’entraineur de Waimes-Faymonville B.

Stavelot perd Barbay mais récupère Yürük

Sébastien Barbay a écopé d’une 3e carte jaune ce dimanche. Il sera suspendu pour le déplacement de Stavelot à Jalhay dimanche. Mais Florian Dalleur, le coach stavelotain, pourra compter sur Kerem Yûrük qui revient après une légère blessure.

Match interrompu entre Charneux B et la SRU Verviers

Abdelaziz Dioual s’est fracturé la malléole à la 14e minute lors du match entre Charneux B et la SRU Verviers. "Abdelaziz a été évacué en ambulance. Il sera longuement écarté des terrains de football", raconte Martin Loffet, le coach de la SRU Verviers.

3 matches pour Brian Laurent

Après sa carte rouge reçue le 23 septembre face à Amblève B, le stembertois Brian Laurent connaît sa sentence: "Il sera suspendu lors des trois prochains matches", annonce Marc Lekeu, le coach de l’Entente Stembertoise.