Benjamin Fryns de la 3D à la D3 à Elsaute ? "Je prendrai le temps qu’il faudra"

"Avoir ma chance en D3 amateur était mon premier objectif en arrivant ici mais je suis nouveau et je dois m’habituer à un autre style de jeu, explique le joueur de 19 ans qui est en rétho à l’Institut St-Joseph de Welkenraedt. Le foot est plus physique mais j’essaie de m’améliorer et je prendrai le temps qu’il faudra pour avoir ma chance."

C’est finalement dans l’équipe B qu’il est aligné et ses prestations sont plus qu’intéressantes depuis le début de la saison. Intransigeant défensivement, il sait également apporter un plus offensif. Comme à Hombourg B où il a signé un doublé. "Jouer en P3 n’est pas une punition. Nous sommes un groupe de jeunes joueurs et nous sommes tous potes en dehors du foot. On se bat tous les uns pour les autres, c’est une des forces de l’équipe. J’avais dû déclarer forfait la semaine précédente à Elsenborn à cause d’une gêne ressentie à l’échauffement. C’était dû à l’accumulation des rencontres après avoir joué en championnat puis en amical avec la D3 mais cela va beaucoup mieux."

À l’image de Dorian Rogister ou d’Adrien Lecloux, qui ont évolué avec la P3 la saison dernière et sont désormais titulaires en équipe A, le Membachois Benjamin Fryns pourrait bien faire le grand saut tôt ou tard. En attendant, il se concentre sur les objectifs d’Elsaute B. "Cela fait deux ans que l’équipe dispute le tour final sans toutefois parvenir à monter. Nous allons tout faire pour y parvenir cette saison-ci."

Réduire l’écart entre ses deux équipes premières serait évidemment un plus pour l’Étoile Elsautoise.