Soiron a endormi Bolland B en seconde période mais "on doit tuer le match" (photos)

Le cadenas de Bolland B saute à la 18e minute. Tristan Bouhy, bien lancé en profondeur, glisse latéralement pour l’hyper remuant Christian Delville qui n’a plus qu’à pousser la balle au fond, c’est 1-0. On sent que les Soironnais veulent faire le break au plus vite mais Bolland B peut compter sur son dernier rempart, Simon Charlier. Pourtant dominés, les Bollandois reviennent au score à la 36e minute. Robin Delhez profite d’un cafouillage dans le rectangle adverse pour placer le ballon hors de portée du gardien local, c’est 1-1. L’arbitre siffle la pause sur ce score.

"Nous sommes tombés dans le piège de Soiron"

"C’était un match équilibré et physique jusqu’à la mi-temps. Lorsqu’on prend le deuxième on baisse un peu les bras et l’engagement diminue. Les 30 dernières minutes, on tombe dans le piège de Soiron et on se laisse endormir. Ce sont des erreurs de jeunesse qu’il faudra corriger", analyse Antony Solitro, le coach de Bolland B. La seconde période est à peine entamée (47e) et Soiron prend l’avantage. Maurice Lahaye, dont la reprise de la tête est déviée par un défenseur adverse, prend le gardien à contre-pied pour le 2-1. Les minutes passent (73e) et on sent une baisse d’intensité dans les échanges.

Bolland B ne parvient plus à construire et Soiron semble déjà dans la gestion du résultat. Le coach Bleu et Blanc tente de redynamiser ses troupes en faisant ses quatre changements entre la 59e et la 76e minute. Une stratégie qui prend du plomb dans l’aile six minutes plus tard (82e) quand son équipe est réduite à dix à la suite de la sortie de Martin Eelen sur blessure. Les locaux profitent de cet avantage numérique et inscrivent le 3-1 (score final) dans les arrêts de jeu (92e) grâce à une belle reprise de la tête d’Arnaud Collin.

"On doit tuer le match en première mi-temps mais on rate trop d’occasions, explique Christophe Romain le T1 soironnais. En seconde période on a géré notre avantage sans trop briller."

Soiron 3 – Bolland B 1

Arbitre: M. Rauw.

Carte jaune: Delhez, Mathurin, Vicqueray.

Buts: Delville (1-0, 18e), Delhez (1-1, 36e), Lahaye (2-1, 47e), Collin (3-1, 92e).

SOIRON: Lemmens, Diomande, Delville, Vicqueray, Tshite (66e Collin), Quickels, Lahaye, Alonso, Echchekhar, I.Onder (76e Godart), Bouhy (59e S.Onder).

BOLLAND B: Charlier, Collin, Lehane (71e T.Hahn), Delhez (59e P.Eelen), Kevelaer, Lhoest, Mathurin, Mornar, L.Hahn (76e Lambert), Xhonneux (64e B.Hahn), M.Eelen.