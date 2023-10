Romain Krings a retrouvé sa place préférée à Malmedy: "Nous avons l’équipe pour jouer le top 3"

Même s’il précise aussitôt qu’il jouera "là où le coach le placera pour le bien de l’équipe", il a été heureux de voir son vœu exaucé par le coach, qui lui a confié le poste de relayer lors des deux derniers matchs. Et si cela n’a pas encore apporté des résultats au niveau collectif (un nul et une défaite), le jeune homme de 26 ans reste confiant. "Nous pensions que Beaufays allait mieux nous convenir avec un jeu plus ouvert que Sart et Melen. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Pourtant, je suis sûr qu’il y avait de la place pour obtenir quelque chose mais le 3-1 nous a donné un vrai coup au moral."

Pas de quoi paniquer même si une remise en question s’impose. "On va rediscuter en semaine, retravailler encore et encore pour aller de l’avant. Nous avons l’équipe pour jouer le top 3, j’en suis certain. Mais personne chez nous ne flambe, on reste bien les pieds sur terre." Et les derniers résultats en dent de scie (2/9) peuvent aider dans ce sens.

Les deux matchs qui arrivent (Geer et Fize) donneront une idée plus claire sur les réelles capacités de l’équipe malmédienne. Et c’est le moment pour Romain de montrer que c’est dans un rôle de relayeur qu’il peut être une vraie plus-value pour l’équipe.