Pierre Wangermez, le vétéran de Ster-Francorchamps "au service du coach"

Depuis le début de saison, le robuste défenseur a plus joué avec l’équipe B sterlaine, laquelle évolue en P4. "Ce sont les choix du coach et je m’y plie. Vous savez, j’avais prévu d’arrêter pour passer plus de temps avec ma famille, mais Pascal (Collin) m’a demandé de continuer encore une saison pour l’aider", explique-t-il.

Malgré son faible temps de jeu en équipe A, les suiveurs du club du circuit soulignent son excellente mentalité. "Comme je l’ai dit, je suis au service du coach. Parfois, il a besoin de moi dans certaines rencontres avec des profils d’attaquant à tenir qui me conviennent. Il sait aussi que les terrains synthétiques ne me conviennent plus vraiment, dû à mon grand âge (rires) . Je l’aide aux entraînements, je pense plus avec un œil de coach. Et puis… si un joueur râle, car il n’est pas repris, on peut toujours dire: “Le vieux, il va en P4 sans rouspéter”."

Penser avec un œil de coach pourrait-il donner une idée de seconde carrière pour Pierre Wangermez ? "Je ne pense pas, en tout cas, pas dans un futur proche. J’ai deux petites filles en bas âge, et le poste d’entraîneur demande deux fois plus d’implication que quand on est joueur", conclut-il.