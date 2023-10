RBC Awans 68 – RABC Ensival B 80

RABC ENSIVAL B: Lejeune 16, Raskinet 8, Hauglustaine 22, Martino 2, Delporte 9, Thomas 4, Delsemme 10, Haas 9.

"Encore un match où on passe par de très bonnes périodes mais aussi par des mauvaises…", constate François Genet, le coach de la seconde équipe d’Ensival qui décroche un deuxième succès à Awans et revient ainsi par la même occasion à hauteur de son hôte au général. "Un manque de constance dans nos rangs qui nous complique la tâche. On aurait pu tuer le match quand on passe à +18 lors du troisième quart-temps. Malheureusement, des pertes de balles et de mauvaises options dans nos rangs permettent à l’adversaire de revenir à -8. Heureusement, on gère bien la fin de match. On devra être bien plus constant si on veut battre Visé le week-end prochain !"

RBC Aubel B 62 – Harimalia BC B 86

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 4, Correa 4, Horevoets 5, Grégoire 0, Blaise 15, Lejeune 11, Vauchel 11, Leduc 12.

Face au leader – et seule équipe encore invaincue de la série – Aubel B concède un premier revers.

"Un 15-0 en deuxième quart qui nous enfonce mais au final pas de fond de jeu et un match à oublier", résume le coach aubelois Gauthier Liégeois.

RBC Pepinster C 70 – BC Verlaine 72

RBC PEPINSTER C: Pirenne 3, Goemans 3, Goffart 8, Wergifosse 21, Paul 9, Stassen 8, Lecomte 4, Lejeune 6, Masson 8.

Loïs Voigt déjà retenu au coaching d’une autre équipe, c’est le joueur pepin Thibaud Masson qui a un peu pris la relève ce dimanche au moment de recevoir Verlaine. Une partie déjà importante pour deux équipes qui n’avaient pas encore connu les joies de la victoire cette saison…

"Première mi-temps difficile avec beaucoup trop d’approximations défensives et offensives", confie Thibaud Masson. "Un passage en zone début de deuxième mi-temps nous fait du bien et nous prenons huit points d’avance à cinq minutes de la fin. Puis il y a un manque de caractère dans nos rangs, on ne joue plus comme il le faut. Verlaine nous repasse devant à une minute de la fin et gagne le match pour un seul panier de différence. Un résultat décevant mais il faut continuer de bosser et les victoires suivront…"

Série B

BC Cointe B 60 – BC Verviers B 39

BC VERVIERS B: Mourant 2, Mahiat N. 4, Pitz 1, Lerho 1, Mahiat B. 8, Demez 7, Marot 2, Boquia 6, Gusbin 0, Louis 8.

"On savait que ça allait être compliqué face à ce qui est, pour moi, la meilleure défense collective de la série", estime Jérémy Delsemme, le coach d’un BC Verviers B qui n’aura pu convertir que 39 unités… en quarante minutes ! "On défend bien pour être à -4 à la mi-temps avant de commettre trop de pertes de balle dans le troisième quart-temps. On n’est pas assez appliqué offensivement pour tenter de trouver la faille. On veut aller trop vite et on encaisse des paniers trop faciles pour l’adversaire."