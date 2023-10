Buts: R. Colienne (1-0, 15e), Pirard (2-0, 66e).

Ce samedi soir en match avancé, Waimes-Faymonville a stoppé sa série de trois défaites en s’imposant dans le derby contre Amblève. "Elle fait plaisir. C’est notre match référence. On n’a pas encaissé et on gagne", se satisfait Éric Heuse. "Sans cinq titulaires, on a fait de notre mieux. Waimes-Faymonville B a montré plus d’envie. Ils étaient plus actifs et leur victoire est méritée", avoue le mentor amelois, Werner Zeimers.

Stavelot B 2 – Baelen 1

Buts: Dumont (1-0, 37e), Brica (1-1, 62e), Bragard (2-1, 63e).

Stavelot continue sur sa bonne dynamique. "Ce sont trois points importants contre un concurrent au top 6. Ça aurait pu être égalité mais ça a tourné en notre faveur. C’est le principal", positive le coach stavelotain, Florian Dalleur. Son homologue baelenois, Geoffrey Foguenne, était moins satisfait. "C’est une défaite frustrante. Stavelot B n’a pas été supérieur à nous. on a manqué d’efficacité."

Stembert 3 – Honsfeld B 1

Buts: Khalil (1-0, 30e), Channani (2-0, 63e), El Khayari (3-0, 77e), Perreira (3-1, 91e).

Stembert s’est facilement imposé contre Honsfeld B ce dimanche. "La victoire est belle parce qu’on a eu l’emprise sur la rencontre. La victoire est indiscutable", juge le coach stembertois, Marc Lekeu. "C’était un match très difficile, sur un terrain difficile. On n’a pas bien joué", reconnait Jérémy Bodarwé, le coach de Honsfeld B.

Charneux B 2 – SRU Verviers 1

Buts: Varela (0-1, 25e), Lecloux (1-1, 65e), Drouguet (2-1, 88e).

"On a mené jusqu’à l’heure de jeu. Après, je ne sais pas pourquoi, on s’écroule mentalement et physiquement. On perd le match à deux minutes de la fin", analyse Martin Loffet, le mentor de la SRU Verviers. Son confrère charneutois Michel Lousberg était satisfait des siens. "Le collectif a bien su réagir après le but encaissé. La victoire est méritée et je suis content pour mes jeunes joueurs."

Heusy B 5 – Bellevaux 5

Buts: Kivrak (0-1,10e), Schollaert (1-1, 13e), Chauveheid (2-1, 23e), Demirkazan (2-2, 35e), El Asri (3-2, 37e), El Asri (4-2, 40e) Demirkazan (4-3, 50e), Cardoso (4-4, 55e), Demirkazan (4-5, 60e), Maréchal (5-5, 87e).

Match spectaculaire du côté de la Croix de Fays. 5-5 entre Heusy B et Bellevaux. "Je ne sais pas quel sentiment avoir. On a mené 4-2 mais on arrache le nul qui est logique", retrace Johan Talmas, le T1 heusytois. Son Homologue bellevautois, Éric van Renterghem s’attendait à un match compliqué. "Nous n’étions que treize à cause de la fête du village. Heusy a joué avec beaucoup de cœur et mérite ce point".

Union Limbourg 2 – Malmedy B 2

Buts: Antonello (0-1, 27e), Bolmain (1-1, 44e), Bolmain (1-2, 53e), Heindrichs (2-2, 58e).

Malmedy a perdu ses premières unités ce dimanche à l’Union Limbourg. "Ce n’était pas un grand match. Limbourg a été très agressif", détaille Christian Spits, le coach des Dragons. "Je suis très fier de mon groupe. J’ai retrouvé mon vrai noyau. Malmedy s’en sort bien avec un point", déclare Cédric Flon, le coach du matricule 9.

Spa B 0 – Jalhay B 3

Buts: Rochmans (0-1, 35e), Van Hoeij (0-2, 52e), Hallot (0-3, 61e).

C’était le match de trop pour Olivier Gillis, le coach spadois. "J’ai remis ma démission. C’était très mauvais."

"Affronter la lanterne rouge, ce n’est jamais facile mais mes gars sont restés calmes. On a posé notre jeu et la victoire est méritée", résume Serge Rouwette, le coach de Jalhay B.