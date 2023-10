Charneux 2 – Pepinster B 0

Buts: Simonis (sur pen 1-0, 13e, 2-0, 60e).

Charneux reste dans le top 5 grâce à sa victoire contre Pepinster B. "Une première mi-temps compliquée car très physique. Nous ne sommes parvenus à poser le jeu qu’en seconde période, explique Alexandre Lorquet, le coach charneutois. Après le 2-0, nous avons géré le score jusqu’au coup de sifflet final." En face, la déception était bien présente. "On prend le premier sur penalty alors qu’on dominait. Ensuite on se fait prendre en contre, nous avons été trop naïfs", peste Didier Servais, le mentor de Pepinster B.

Cornesse B 3 – Melen B 7

Buts: Hagelstein (0-1, 3e) Baudon (0-2, 16e) Lenz (1-2, 17e) Tekatli (1-3, 35e) Martin (1-4, 50e) Chekkat (1-5, 55e) Pesser (1-6, 66e) Stalmans (2-6, 71e) Godart (3-6, 77e) Pesser (3-7, 87e).

"Encore une prestation extrêmement décevante de la part de l’équipe. Même si Melen B était un niveau au-dessus, ça n’excuse pas ce score. Nous avons couru derrière le ballon et quand nous l’avions, on ne savait qu’en faire", peste Thomas Wydooghe, l’entraîneur de Cornesse B.

Welkenraedt B 7 – Olne B 0

Buts: Georgin (1-0, 4e), Schmuck sur pen (2-0,7e), Antoine (3-0, 33e), Pelzer (4-0, 35e, 5-0, 45e), Fermer (6-0, 82e), Halibaev (7-0, 90e).

Une pluie de buts s’est abattue sur Olne B. "Comme la semaine passée, on encaisse et puis on baisse les bras directement. On laisse jouer l’adversaire qui n’en demandait pas tant. Je ne retrouve plus d’envie dans mon groupe, je suis assez démuni. Et en semaine c’est pareil, je me retrouve avec quatre joueurs à l’entraînement, ça ne peut pas fonctionner", râle Vincent Peduzy le coach olnois. À Welkenraedt B, la bonne humeur était évidemment de mise. "C’est notre match référence en termes d’organisation, confie Thibaud Lahaye le T1 de Welkenraedt B. Le score aurait pu être plus large, je suis content de la prestation de mes gars."

Fouron 2 – Trois-Frontières B 3

Buts: Lorquet (1-0, 12e), Qyqalla (1-1, 39e), Tassin (2-1, 80e), Frank (2-2, 85e), Knott (2-3, 87e).

Orpheline de son entraîneur depuis mardi passé, l’équipe de Trois-Frontières B a bien réagi. "Malgré le contexte difficile, mes gars ont fait le travail. Nous avons été menés et nous sommes chaque fois revenus dans la partie pour finalement l’emporter. Je suis content de pouvoir reprendre un groupe de cette qualité. Je remercie d’ailleurs le comité pour la confiance qu’il m’octroie. J’espère être à la hauteur jusqu’à la fin de la saison", explique Sandro Lavalle le nouveau coach frontalier.

Battice B 2 – Barchon 1

Buts: Fortemps (1-0, 33e), Durbut (2-0, 42e), Tyssens (2-1, 53e).

"On prend le jeu à notre compte même si on rate encore trop d’occasions. Malgré ce constat, je félicite mes joueurs pour la bonne prestation de groupe. Je tiens à signaler que j’avais trois de mes titulaires qui jouaient avec la P2. Même si c’est à nos dépens, ça fait toujours plaisir d’envoyer des gars deux échelons au-dessus", dixit Clément Weber, le mentor de Battice B.

Provinciale 4C

Chevron 2 – Hamoir B 2

Buts: Kebe (0-1, 6e), Dethier (0-2, 60e), Gregoire (1-2, 70e), Heine (2-2, 72e).

"On mérite largement la victoire. Je félicite les gars pour être revenu au score après avoir été mené 0-2. C’est ce genre de rencontres face au leader qui prouve que nous ne sommes absolument pas à notre place au classement", souligne le coach stoumontois Sébastien Grosjean.

Anthisnes 6 – Franchimont B 0

"Nous n’avons rien à revendiquer du début à la fin, ils étaient deux fois plus forts que nous. C’était l’expérience contre la jeunesse. On n’a pas su reproduire ce qu’on a montré lors du match précédent. Je vais essayer d’opérer quelques changements et donner du temps de jeu à d’autres pour insuffler une nouvelle dynamique", relate Geoffrey Marette, coach de Franchimont B.