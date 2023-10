Buts: Schrayen (1-0, 20e), Hauzoul (2-0, 88e)

"On a dominé dans tous les secteurs même si Spa a touché la transversale, analysait Rocco Sutera, le T1 jalhaytois. On s’est fait un peu peur en tardant à inscrire le 2e but mais notre victoire est méritée."

"Nous avons poussé jusqu’au bout et un partage aurait été un résultat correct pour les deux équipes, tempérait Anthony Busch, le coach spadois. Nous manquons des occasions et le gardien jalhaytois a fait des miracles sur sa ligne. C’est dommage car c’était un de nos meilleurs matches."

Oudler 1 – Xhoffraix 6

Buts: Coumont (1-0, 18e), A. Martin (1-1, 27e), Woyaffe (1-2, 42e), Zander (1-3, 53e), Ducomble (1-4, 65e), Vanswieten (1-5, 76e), Lo. Giet (1-6, 77e)

"Il faut pouvoir reconnaître que Xhoffraix était tout simplement beaucoup plus fort que nous, avouait Manuel Mutsch, l’entraîneur du Rapid. Je suis malgré tout fier de ma jeune équipe."

"Pour la 5e fois, nous avons été menés au score mais il n’y a jamais vraiment eu de match, lâchait Marcin Gdowski, le coach de Xhoffraix. C’est notre meilleure prestation cette saison, une belle victoire collective."

Walhorn 1 – Hautes Fagnes 1

Buts: H. Theysgens (0-1, 68e), Musovic sur pen. (1-1, 85e)

Cartes rouges aux Hautes Fagnes: Nizet (67e, 2cj.), Parmentier (90e, 2cj.)

"Le match était équilibré même si les meilleures occasions étaient pour nous, expliquait Stefano Francini, le T1 de Walhorn. Après la pause, ils marquent sur leur seul tir au but puis on égalise méritoirement en toute fin de rencontre sur un penalty bien réel."

"Nous avons joué à 11 contre 12 dès le début, l’arbitre a tout fait pour que Walhorn gagne ce match, pestait Grégory Hendrick, le mentor de la RAHF. En 20 ans d’équipe fanion, je n’ai jamais vu un referee aussi malhonnête. Je suis fier de mes gars qui ont tout donné."

Sart B 5 – Saint-Vith 1

Buts: Detry (1-0, 2e), Frère (1-1, 5e), Méant (2-1, 24e), Detry (3-1, 31e), Pirnay (4-1, 34e), Grandjean (5-1, 90e)

"Le travail effectué pendant ces dernières semaines compliquées a payé, se réjouissait Bruno Herman, le coach sartois. J’ai vu une équipe solide et concentré de la première à la dernière minute."

Le staff de Saint-Vith était "aux abonnés absents" comme les joueurs ce dimanche.

Elsenborn 3 – Lontzen 0

Buts: Bollen (1-0, 11e), Mackels (2-0, 17e), Ti. Kistemann sur pen. (3-0, 74e)

Carte rouge à Elsenborn: Gengler (45e, directe)

"Nous avons joué dix minutes puis c’était terminé, pestait Danny Deraideux, le mentor de Lontzen. Je n’ai plus rien vu, ni motivation, ni respect des consignes. Il ne faudra pas reproduire ce genre de prestation."

Du côté d’Elsenborn, le staff félicitait toute l’équipe sauf Cyril Gengler, exclu juste avant la pause.

Waim.-Faym. 3 – Goé 0

Buts: Doucene sur pen. (1-0, 25e), Giet (2-0, 67e), T. Van de Sande (3-0, 78e)

Carte rouge à Goé: Avermaete (4e, directe)

"L’exclusion très sévère du gardien adverse après 3 minutes a conditionné la partie, analysait Arnaud Barth, le T1 de Waimes-Faymonville. À 10, ils nous ont encore plus attendus et nous n’avons pas vraiment trouvé les solutions même si on ne retiendra que les trois points."

"Mon gardien sort du rectangle en glissant avec le ballon dans les mains, la carte rouge est hyper sévère, confirmait Francis Bureau, le T2 goétois. Nous avons fait un bon match et nous avons même eu des occasions, je suis fier de mes gars pour la mentalité et la combativité."

FC Eupen B 2 – Bullange 1

Buts: Pirlet (0-1, 48), Fabian (1-1, 72), Nzuzi (2-1, 85)

Carte rouge au FC Eupen B: M. Kauth (61e, 2cj.)

"Réduits à dix, nous avons eu une belle réaction, au caractère, lâchait Zeco Bibuljica, le T1 eupenois. Mon gardien a fait un gros match et Bullange ne méritait pas de perdre. Il faut aussi pouvoir prendre 3 points de cette manière."

"Cela devait être 0-3 à la pause et 2-6 à la fin, regrettait Raphaël Lognoul, le coach de Bullange. Les Eupenois n’ont eu que deux occasions et leur gardien a fait le match de sa vie. Au foot, il n’y a que les buts qui comptent mais cette défaite fait très mal car nous aurions pu faire la bonne opération du week-end."