Loris Meys: "À Richelle, c’est souvent une question d’enchaînement"

Lequel a commencé sur le banc… sans y rester assis longtemps: dès la 28e minute, il a remplacé l’ancien Sartois Robin Custinne. "C’était un choix tactique du coach au départ, pour une animation différente. Évidemment que ça m’emmerdait d’être remplaçant (sourire) , par rapport à mes prestations précédentes. J’aurais pu peser dès le début sur la rencontre, comme je pense l’avoir fait ensuite."

Au club bassimosan depuis deux ans, Loris Meys estime avoir bien entamé son exercice 2023-2024. "Je me trouve bien sur le terrain avec les équipiers, etc." D’un point de vue collectif, néanmoins, le citoyen de Herve espérait mieux. "Nous sommes dans une spirale un peu plus négative. À Richelle, c’est souvent une question d’enchaînement: une fois que nous gagnons quelques matchs consécutifs, c’est parti pour de belles choses. Je suis persuadé que nous allons relever la tête dès le week-end prochain (NDLR: à Gouvy, 10e) . Nous allons maintenant rencontrer des adversaires sur papier moins solides… attentions toutefois à ne pas les prendre de haut, ce serait une erreur. Mais non, nous n’allons pas nous enfoncer et jouer le maintien cette saison", rigole, en conclusion, Loris Meys.