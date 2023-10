"J’ai débuté le foot au Standard de Liège jusqu’à 14 ans. J’ai ensuite joué au niveau national dans les équipes de Genk et Saint-Trond pour atterrir à Tongres en D3 pendant une saison. En ce qui concerne les équipes provinciales, j’ai défendu les clubs de Blegny, Waremme, UCE Liège et Pontisse en P1. Mon arrivée ici à Soiron est due au fait de mon amitié avec Arnaud Collin. Ce dernier m’a convaincu de le rejoindre et d’adhérer aux différents projets du club", détaille le liégeois au parcours aussi long qu’atypique.

Concernant ses ambitions, le milieu de jeu soironnais n’y va pas par quatre chemins. "Notre noyau est compétitif, notre première place au classement le prouve. Tout le monde dans la série sait que nous ambitionnons le titre et je pense que notre équipe est taillée pour y arriver. Ce qui facilite aussi les choses sur et en-dehors des terrains, c’est le fait d’avoir plusieurs joueurs expérimentés qui partagent avec les plus jeunes."

"Des transferts comme ça, j’en veux bien chaque saison"

"Quand on m’a parlé de ce transfert, j’ai fait preuve de beaucoup de scepticisme. Avec son parcours footballistique, ma crainte était qu’il ne s’adapte pas dans le groupe. Force est de constater que non seulement l’adaptation s’est bien déroulée mais son partage d’expériences et sa positivité tirent le groupe vers le haut.

Des transferts pareils j’en veux bien chaque saison", avoue de son côté Christophe Romain, l’entraîneur de Soiron.