Évolution du score: 10e: 17-11, 20e: 35-28 (18-17), 30e: 52-42 (17-14), 40e: 61-59 (9-17).

HERVE-BATTICE: Remacle 6, Cosentino 7, Collignon 8, Henry 8, Henrard 14, Poussart 2, Bonvoisin 10, Lizin 2, Antoine 4.

Face à un adversaire qui partageait la première place du général, Herve-Battice est très vite rentré dans la partie grâce à une omniprésente Lizin, Collignon, Bonvoisin et Henry se relayant au scoring. Le passage en zone 2-3 de Ciney dans le troisième acte n’allait freiner les ardeurs des Herbagères qui comptaient jusqu’à 13 longueurs d’avance.

"On livre une première demi-heure impeccable, le plan de jeu défensif a vraiment été bien appliqué et limiter une équipe de la trempe de Ciney à moins de 60 points reste une belle performance", commente le coach Alain Denoël. "Offensivement, une fois que la fatigue se fait sentir et que la pression augmente, on doit être capable de se reposer sur des certitudes et ne pas se lancer dans des initiatives individuelles hasardeuses qui causent souvent notre perte."

Les Cinaciennes entamaient le dernier quart-temps le couteau entre les dents, Herve-Battice commettait plusieurs pertes de balles et ne parvenait plus à placer ses attaques. Beguin (8 points dans la période) permettait même à Ciney de passer devant. Mais malgré un final indécis, les locales remportaient une victoire de prestige face au champion en titre. "Je tiens à souligner l’état d’esprit collectif exemplaire de mes troupes", conclut le boss. "Les filles se sont battues les unes pour les autres pendant 40 minutes."

RBC Pepinster 64 – Mons Capitale 50

Évolution du score: 10e: 18-10, 20e: 29-23 (11-13), 30e: 47-39 (18-16), 40e: 64-50 (17-11).

RBC PEPINSTER: Polys 0, Van Bladel 2, Vanaubel 6, Leemans 15, Bourlioux 28, Scholtis 2, Lemmens 9, Willems 0, Massin 2.

"Les filles ont livré un bon match, cependant avec énormément de gaspillage au niveau de la concrétisation des paniers faciles et des lancers francs", pointe la coach pepine, Justine Colson. "Nous n’avons pas toujours réussi à trouver notre jeu collectif, il y a eu beaucoup d’exploits individuels. Ça ne fonctionne pas toujours, c’est ce qui a d’ailleurs permis à Mons de revenir dans le match. Le positif, c’est que même si Mons nous a fait douter, jamais nos adversaires ne sont passées devant. Une fois de plus, nous avons réussi à rester soudées dans les moments plus difficiles."