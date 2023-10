Florian Campo (Elsaute): "On réalise un gros début de saison"

Après des prestations plus convaincantes ces dernières semaines, les Elsautois sont passés à côté, ce dimanche. Heureusement pour eux, sans conséquence puisque la victoire était tout de même au rendez-vous. "Pourtant, on s’est bien entraîné en semaine. Je pense que c’était juste un jour sans. Mais on doit travailler pour ne pas que ça se reproduise", embraye-t-il. Au combat pendant nonante minutes sans ménager ses efforts, Florian Campo apprécie ce genre de match, où l’aspect physique prime. "C’est vrai que c’est un jeu qui me correspond. Du coup, je prends souvent des cartes jaunes, mais c’est un peu mon boulot de jouer le ramasseur dans le milieu de terrain."

"J’avais une petite baisse de confiance"

Auteur de son premier but cette saison, celui qui dispute sa deuxième saison à Elsaute évolue à une place un peu plus défensive sur l’échiquier de Boris Dome. "J’avais une petite baisse de confiance, donc ce but me fait vraiment du bien", indique-t-il avant de dresser un premier bilan après six matches de championnat et une cinquième place avec onze points. "On réalise un gros début de saison. On était un peu sur la réserve après nos deux premiers partages. Là, on commence à prendre confiance et à se dire qu’on a une vraie place en D3 tout en découvrant les autres équipes. Physiquement et au niveau de l’intensité, c’est plus difficile car c’est un autre niveau. Mais c’est à moi de m’adapter et d’essayer de faire ma place", conclut Florian Campo.