"J’ai toujours été fidèle à Ensival depuis que j’ai débuté en baby jusqu’en U21 et maintenant j’ai la chance d’être dans le noyau de l’équipe première avec lequel j’entame ma troisième saison", explique celui qui est en dernière année de bachelier en construction après avoir réalisé l’ensemble de ses années secondaires à l’Athénée de Pepinster. "J’ai eu la chance d’être bien encadré à mon arrivée dans le groupe par des gars avec plus d’expérience et qui ont facilité mon intégration. Notamment d’anciens coachs que j’avais eus en jeunes et qui devenaient mes coéquipiers."

Cette saison, son rôle a quelque peu évolué au sein d’une équipe qui a vu son effectif davantage modifié que par le passé. "Vu la composition de notre équipe, je dois jouer à présent au poste 4. Une place que je connais moi bien. Mais je m’y habitue et je libère des coéquipiers ainsi plus à l’aise à l’aile."

Côté ambitions, Esteban Schoonbroodt vise avant tout le collectif… "J’essaye toujours que l’ambiance soit bonne et que le groupe soit à 100%. Personnellement, je n’attends rien de particulier mis à part de prendre du plaisir, de gagner des matchs et de faire une bonne saison avec l‘équipe."

Chez les Schoonbroodt, le basket est aussi une histoire de famille puisque le grand-papa (Stéphane) a longtemps été arbitre et que le papa (Bernard) a joué de nombreuses années avant d’entraîner (notamment en D1 féminine) et d’occuper un poste de directeur technique à Pepinster. "Avec mon père, on parle de temps en temps basket mais c’est plus souvent d’un point de vue général même s’il m’a déjà donné quelques conseils personnels… calmement mais bien placés !"

Car Esteban Schoonbroodt sait qu’il peut encore progresser… "Mes points forts sont la forte envie de gagner, la vision de jeu et la capacité à pouvoir défendre sur différents profils. Je dois par contre encore apprendre à pénétrer davantage, à avoir plus confiance dans mes tirs et à toujours rester concentré sur le jeu et sur les consignes du coach."