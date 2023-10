Alors que les fumigènes et de trop nombreux pétards mettaient le feu à la tribune, sur la pelouse, Verviers n’est jamais parvenu à allumer la mèche. "Comme on pouvait s’y attendre, La Calamine s’était positionnée avec un bloc très bas en misant uniquement sur la verticalité pour exploiter la moindre erreur de l’adversaire."

Une tactique qui, à défaut de soigner le spectacle, permettra à l’équipe germanophone de se créer l’une ou l’autre opportunité avant le repos. "Pour notre part, outre notre large possession de balle, nous sommes parvenus à trouver des espaces pour obtenir des situations de frappe que nous n’avons pas bien exploitées", regrette le coach des Fusionnés. L’Union a pu compter sur William Belle pour tirer profit d’une perte de balle verviétoise et inscrire l’unique but. Un éclair dans la grisaille pour permettre aux visiteurs de signer une victoire de prestige. "Verviers possède d’excellents manieurs de ballons mais sa domination est demeurée stérile tout au long de la partie, explique Alex Digregorio sans verser dans le triomphalisme. Nous savions que nous pouvions leur faire très mal lors de nos reconversions."

Verviers domine en vain, la vie est… Belle pour La Calamine (photos)

Le schéma tactique mis en place par le coach frontalier ne porta pas directement ses fruits mais la première titularisation de Belle lui permit néanmoins d’atteindre son objectif. "En première mi-temps, je n’étais pas très satisfait car nous avons galvaudé quelques réelles opportunités. Après le repos, Verviers a haussé son niveau de jeu mais nous sommes bien restés en place avant que Will Belle ne déflore la marque. Venu en ligne droite de deuxième provinciale, il a participé activement à la montée du club la saison dernière et, ce week-end, il se met en lumière pour nous offrir la victoire sur le terrain de Verviers." Un but symbolisant la réussite d’une équipe qui justifie sa place à ce niveau de la hiérarchie alors que le Stade Verviétois éprouve actuellement beaucoup de difficultés à confirmer ses ambitions.

Stade Verviétois 0 – La Calamine 1

Arbitre: M. Tanko.

Cartes jaunes: Thielen, Mauclet, Lufuankenda, Hubert.

But: Belle (0-1, 62e)

STADE VERVIETOIS: Rico-Garcia, Giargiana (80e Palm), Mara, Biondolillo, Manfredi, Deflandre, Fransolet, Demarteau, Oger (68e Courail), Vaccaro, Akdim.

LA CALAMINE: Mignon, Seewald, Hungs, Mollers, Cornet, Thielen (78e Lufuankenda), Hubert, Belle, Bennane, Mauclet (74e Krhlanko), Gilon (57e Lafalize).