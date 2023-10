Un brillant RFC Liège bat le leader Lommel et signe un joli 9 sur 9

Le soleil brillait sur le stade de Rocourt. Au niveau football, Liège n’était pas trop mal en place mais ce sont bien les visiteurs qui avaient la possession et la maitrise. Il fallait cependant attendre la 20e minute pour voir Debaty sortir son premier arrêt. Mais le but tombait un peu après via Vetokele, sur un ballon dévié par Lambot dans son but.