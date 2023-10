Ster-Francorchamps a maîtrisé son sujet presque parfaitement face à Hannut

L’attaquant sterlain Dian Sow répond via une tête à côté et une frappe au-dessus (6e et 10e). L’attaquant hannutois Tom Louis est lancé en profondeur mais ce dernier croise trop son envoi. Julian Palleschi permet à Thibaut Botterman de s’illustrer en détournant le tir de l’attaquant du circuit (20e). À partir de là, ce sont les visités qui prennent vraiment la mainmise sur la rencontre puisqu’en moins de vingt minutes, ces derniers portent le score à 3-0. À la 23e, c’est d’abord Ishak Calisgan qui frappe un ballon donné par Sow pour tromper Botterman (1-0). Dix minutes plus tard, le vétéran (38 ans) de la défense des Rouge et Blanc Pierre Wangermez reprend de la tête un magnifique corner de Thomas Thelen (2-0). Et peu avant la pause, c’est une magnifique phase de jeu entre Dian Sow qui change d’aile pour Julian Palleschi qui lui remet au second poteau. Sow fait facilement 3-0 du plat du pied. "On aurait encore pu courir après le score après dix minutes. On a ensuite bien travaillé la reconversion offensive et on a eu la chance d’inscrire trois buts", précisait le mentor sterlain Pascal Collin.

La seconde période est plus en maîtrise pour les hommes du circuit qui laissent intentionnellement le cuir aux Hannutois. Des Vert et Blanc qui auraient pu réduire la marque via Marc Crotteux qui trouve le poteau (48e). Une réduction du score qui arrivera finalement à treize minutes de la fin via Tom Louis qui profite d’un ballon relâché par le portier Julien Crespin.

"On a voulu leur laisser la possession. On a agi plus en maîtrise. C’est dommage que l’on n’a pas pu tuer le match tant en première qu’en seconde mi-temps. Je suis content qu’on a retrouvé une stabilité défensive", souligne enfin Pascal Collin.

Ster-Francorchamps 3 – Hannut 1

Arbitre : M. El Baraka.

Cartes jaunes : Lambrechts, Karatas ; Javaux, Dokens.

Buts : Calisgan (1-0, 23e), Wangermez (2-0, 34e), Sow (3-0, 41e), Louis (3-1, 77e).

STER-FRANCORCHAMPS : Crespin, Boreio (85e Haydan), Lambrechts, Wangermez, Gilis, Raskin (75e Bultot), Calisgan, Thelen, Karatas (70e Rentmeister), Sow, Palleschi.

HANNUT : Botterman, Javaux, Geuns, Dokens Geoffrey, Loyaerts (57e Charlier), Adrovic, Louis, Crotteux, M. Magnetico (73e L. Mgnetico), Jamart (62e H. Drèze), Ledure (83e L. Drèze).