Arbitre: M. Baeke.

Absents à Stavelot: Jérôme, Troch, De Smet et Brissinck sont blessés. Lukoki est suspendu.

Ce dimanche, l’avant-dernier Stavelot se déplacera chez la lanterne rouge Fize pour un match qui opposera les deux seules formations à ne pas avoir encore connu la victoire dans ce championnat de P1.

Un duel qui sent la poudre donc et qui laissera inévitablement des traces profondes au sein de l’écurie qui aura le malheur d’être battue (et donc de se retrouver bonne dernière du classement). "Effectivement, c’est un match à ne surtout pas perdre et, si possible à gagner" confirme le coach stavelotain Julien Godard. "Mais ce sera tout sauf simple puisqu’on affronte une équipe qui est exactement dans la même situation que nous et qui a, comme nous, l’ambition de lancer sa saison avec ce match." Pour cette joute cruciale, le technicien devra à nouveau faire sans Cyril Brissinck et Johan Troch, ses deux principaux atouts offensifs blessés tous les deux.

Beaufays – Malmedy (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Dridelli.

Absents à Malmedy: Simon (suspendu), Mathonet, Schoonbroodt et Dethier (blessés).

Après un début de saison tonitruant, Malmedy connaît une petite baisse de régime avec deux nuls d’affilée. "En dehors des résultats, j’ai vu de bonnes choses lors de ces deux derniers matchs, relativise le T1 des Malmédiens, Selahattin Deniz. Toutes les équipes connaissent des périodes un peu plus compliquées et peut-être que les adversaires jouent différemment contre nous."

Ce ne sera sans doute pas le cas de Beaufays, adversaire de ce dimanche. Juste derrière au classement, les Belfagétains sont, eux, dans une bonne spirale puisqu’ils viennent d’aligner deux victoires de rang. "Je pense que c’est une équipe joueuse et qu’on va voir un bon match de foot, prédit le coach. Il est important de ne surtout pas perdre et d’entamer la série de trois matchs difficiles qui nous attendent (avec Geer et Fize) de la meilleure des manières."

Enfin, notons que le FC Eupen, vainqueur la semaine passée de Ster-Francorchamps (4-3) et actuel deuxième, se rend à Tilff ce dimanche.