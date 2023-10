Stavelot "frustré" après son nul à Fize

En seconde période, Stavelot est un poil plus inspiré et montre davantage que Fize. Militello frappe ainsi à côté alors que dans l’autre camp, c’est Beaupain qui place une frappe dans les bras de Thys. La montée de Henrot rend espoir aux Fizois. Le cadet des Henrot place ainsi une frappe pleine lucarne que tout le monde voit au fond. Dans la foulée, Beaupain place une autre frappe à côté. Stavelot prend alors le contrôle des choses. Lekeu frappe à côté alors que Troch, à la retourne, oblige Matriche à l’arrêt du match. Une tête d’un Stavelotain finit encore dans les bras du portier de Fize. Cela sent de plus en plus le roussi pour Fize qui… a l’occasion du match à la dernière minute sur un contre. Isolé, Henrot se retrouve seul face à Thys mais sa frappe ne finit pas au fond. 0-0: Fize et Stavelot restent dans les tréfonds.

"On est frustré car on a dominé en seconde période. On a pris le dessus sans marquer, mais le positif, c’est qu’on n’a pas encaissé pour la première fois de la saison. La confiance doit revenir progressivement mais je pense qu’on est sur le bon chemin. Il faut maintenant continuer et arracher un premier succès dans ce championnat", commente le T1 Julien Godard.

Fize 0 – Stavelot 0

Arbitre: Jérôme Baeke.

Carte jaune: Grommen.

FIZE: Matriche, Ngengele, Eyckmans, Diederen (65e Mota), Tihon (60e Henrot), Beaupain, Morrier (76e Pichetti), Jadin, Thiry (20e Grommen), Sprimont, Mayanga.

STAVELOT: Thys, Lekeu, Kalac, Peso, Quaranta, Colin, Boucha (81e Nemes), Militello, Collin, Boucha, Giuliano, Gillet (62e Troch), Corbesier (72e Guillen-Gonzalez), Machu.