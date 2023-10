Sart décroche sa première victoire à la maison: "Je ne vais retenir que le résultat"

Pourtant, les Verts ont du mal à rentrer dans leur match. Après 5 minutes de jeu, une frappe de Julien Denooz heurte le montant de Spéder. 180 secondes plus tard, les locaux sont punis par une frappe croisée de François Henke aidée par le poteau (0-1). Les promus réagissent à la 13e avec un tir sur le cadre de Depresseux. Melen continue de pousser. À la 28e, le virevoltant Julien Denooz a la possibilité de mettre les siens à l’abri mais Spéder intervient bien. "On était complètement absent pendant 35 minutes. C’est justement ce qu’il ne fallait pas faire face à Melen qui adore jouer la contre-attaque", explique Olivier Laffineur, le T1 de Sart qui reviendra dans le match au meilleur moment. À la 43e, Charly Meessen est accroché dans le rectangle mélinois par Denooz. Keller transforme le pénalty (1-1).

"Une victoire au caractère"

Au retour des vestiaires, les deux équipes s’observent et s’endorment un peu. Il faut attendre la 76e minute pour avoir de quoi se mettre sous la dent. Étienne Evrard dévie un ballon qui arrive parfaitement sur la tête de Charly Meessen. Le Sartois n’a plus qu’à mettre le ballon au fond des filets. 2-1, Melen ne reviendra plus et les Verts signent leur première victoire à la maison. "Elle était compliquée mais elle fait plaisir. on n’a pas été bon aujourd’hui mais on a trouvé les ressources. C’est une victoire au caractère. Je ne suis pas satisfait du contenu mais je ne vais retenir que le résultat", confie Olivier Laffineur. "Nous commettons des erreurs de concentration qui se paient cash", conclut Santo Ventura.

Sart 2 – Melen 1

Arbitre: M. Habets

Carte jaune: Datou (34e), Luga (70e), Bémelmans (75e), Evrard (84e), Stolsem (88e)

Carte rouge: Yumusak (double jaune, 81e)

Buts: Henke (0-1,8e), Keller (1-1, 43e), Meessen (2-1, 76e)

SART: Spéder, Offerman (Léonard, 50e), Jakic, Meesen, Dufour (Stolsem, 87e), Keller, Depresseux, Siffert (Grosjean, 23e), Balhan, Evrard, Colin (Sambi Lokonga, 72e)

MELEN: Grignard, Gonera (Virgillo, 70e), Luga, Henke Denooz, Marcuccio, Datou (Habrand, 46e), Amhauch, Mukendi Kalala (El Boussetaoui, 53e), Bémelmans (Cocilovo, 85e), Yumusak