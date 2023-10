Malgré de nombreux absents, Bolland récolte un point "pour lequel il aurait signé à deux mains avant la rencontre."

"J’avais mis un plan en place et il a été respecté à la lettre, expliquait Antoine Wilkin, le coach bollandois. On touche deux fois les montants et on hérite d’un face-à-face en fin de match, nous aurions même pu gagner ce match même si le partage est logique. C’est un peu notre match référence."

Bressoux 6 – Cornesse 6

Buts: Pierre (0-1, 2e), Detaille (0-2, 17e), Yankey (1-2, 26e), Wandege (2-2, 54e), Moreau (2-3, 62e), Ettichi (3-3, 68e), Wandege (4-3, 70e), Ettichi (5-3, 78e), Larbuisson (5-4, 79e ; 5-5, 87e), Bamba (6-5, 89e), Davin sur pen (6-6, 90e +10)

"Il y a eu tellement de faits dans ce match qu’il est difficile à résumer", prévient le mentor cornésien Raphaël Van Acker. "Sans bien jouer, on mène 0-2 puis des faits inexplicables se sont passés. De par notre manque d’envie, on ne mérite pas ce point."

Ent. Pepine 2 – Chênée 2

Buts: Outin (0-1, 5e), Leno (0-2, 39e), Menten (1-2, 69e), Heuse (2-2, 89e)

Carte rouge à Chênée: Thône (90e, 2cj.)

"Chênée nous a bousculés physiquement en première période mais nous avons bien réagi par la suite, notait le président pepin Pierre Legrand. Dans notre situation, une victoire aurait fait du bien mais le ballon ne roule pas pour nous cette saison. Les joueurs veulent trop bien faire et sont trop crispés."

Blegny 3 – Lamb.-Rechain B 7

Buts: Lejeune (0-1, 6e), Levaux (1-1, 8e), Mejdoubi (1-2, 30e), Ermis (1-3, 41e), Lejeune (1-4, 62e ; 1-5 sur pen, 82e), Mejdoubi (1-6, 87e), Bay sur pen (2-6, 89e ; 3-6, 93e), Mejdoubi (3-7, 94e)

"Il était temps que cette première victoire arrive ! " s’exclame le technicien lambermontois Kevin Cremers. "Après leur égalisation, j’ai eu un petit moment de doute mais la réaction de l’équipe a été belle. Petit à petit, on est rentré dans cette partie. Alors qu’on avait du mal à trouver le chemin des filets, on a enfin su concrétiser nos actions."

Vaux-Chaudfontaine 2 - Espoir Minerois B 4

Buts: Langhoor (0-1, 38e), Leclercq (0-2, 54e), Dreezen (1-2, 66e), Leclercq (1-3, 81e), Meyer (2-3, 84e), Marino (2-4, 93e).

"C’est 0-1 à la pause, mais le score aurait pu être plus lourd. On a pensé qu’à 1-3, nous étions à l’abri, mais ils reviennent à 2-3. On se fait peur dans les dernières minutes, mais on arrive à faire 2-4 dans la fin de match", se réjouit le mentor minerois Thibaut Muylkens.