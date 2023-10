Buts: Lambertz (1-0, 17e), Bongard (2-1, 95e)

"Nous devons avoir quatre penalties durant cette rencontre et nous n’en obtenons qu’un seul à la 92e. Et encore, c’est le juge de touche qui le donne. Je suis dégoûté par l’arbitrage de M. Fickers. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi, sachant qu’il nous avait déjà joué un tour lors du dernier tour final", peste le mentor heusytois Jessy Dionisio.

"C’est dommage de stresser à la fin alors qu’on pouvait faire le break en première période. Après la pause, Heusy a mis la pression et on a la chance qu’ils ratent le penalty en fin de partie", explique le T1 de Rocherath Stefan Bongard.

Xhoris 1 – Lamb.-Rechain 0

But: B. Carvahlo sur pen (1-0, 45e)

Carte rouge à Xhoris: N. Lawarée (78e, 2j)

Carte rouge à Lambermont: Gristina (75e, directe)

"On est d’abord largement dominé puis je change mon dispositif et on revient bien dans la rencontre. On encaisse ensuite sur un penalty qui, pour moi, est inexistant. On a clairement fait jeu égal avec l’adversaire mais on est battu sur des décisions arbitrales", estime le coach lambermontois Quentin Slupik. "Durant la première demi-heure, on était vraiment au-dessus", enchaîne son vis-à-vis Michaël Lebe. "Après la pause, les échanges se sont équibrés. S’il devait y avoir un vainqueur au terme des nonante minutes, c’est nous."

Weywertz 0 – Sprimont B 5

Buts: Sauveur sur pen (0-1, 5e), Carrea (0-2, 13e), Makiese (0-3, 35e), Sefu (0-4, 59e), El Otmani (0-5, 79e)

Carte rouge à Weywertz: Elsen (63e, 2j)

"Il y a énormément de faits de jeu qui ont joué en notre défaveur", glisse le technicien de Weywertz Steve Paquay. "On a également manqué d’énergie contre une équipe de Sprimont B qui nous a fait très mal en contre. On a pris une leçon de courage et de combativité."

"Tactiquement, j’avais changé certaines choses pour nous adapter à l’adversaire et on est parvenu à leur faire mal", se réjouit son homologue Faustino Garcia.

Amblève 0 – Butgenbach 2

Buts: Urbain (0-1, 9e), Y. Jost (0-2, 69e)

"Ce résultat contre la lanterne rouge résume la situation délicate dans laquelle nous sommes depuis le début de saison", lâche le mentor amelois Robin Demarteau. "Je constate que le feu sacré a diminué dans mon équipe et c’est un vrai problème qui m’embête très fort."

"C’est une très belle victoire pour mon groupe qui vit des moments difficiles depuis le début du championnat", se félicite l’entraîneur adverse Ludek Mach. "Et elle est méritée. Pendant 90 minutes, mentalement, je pense qu’on la voulait plus qu’Amel."

Trois-Ponts 2 – Recht 5

Buts: Nito 0-1, 20e), Al. Dumez (1-1, 22e), Geelen (1-2, 30e), Michel (1-3, 38e), Thi. Georis (2-3, 43e), Nito (2-4, 47e), Geelen (2-5e)

"On savait que ça allait être compliqué contre la force de frappe de Recht", note le T1 tripontain Miguel Ruiz-Marin. "Avant que le premier goal ne tombe, c’est nous qui avions eu les meilleures occasions. Les deux derniers buts viennent très vite en seconde période et tuent le match." "On a très mal débuté la rencontre puis on a commencé à jouer au foot avec de belles combinaisons offensives", analyse le coach rechtois Jérôme Stark. "Ce qu’on doit à présent rectifier, c’est notre bloc en B-. Les deux buts encaissés sont des cadeaux."

Emmels 2 – St. Verviétois B 2

Buts: Aksu (1-0, 5e), Bamona (1-1, 34e), Mo. Camara (1-2, 65e), Golac sur pen (2-2, 66e)

"Nous avons assisté à une bonne rencontre de P2", avance Roland Schmitz, le délégué d’Emmels. "Celle-ci pouvait basculer d’un côté comme de l’autre et, à la fin, je pense que le résultat est logique." "On a vu une belle réaction du groupe après deux mauvaises entames de mi-temps", commente le tacticien des Lainiers Gabriel De Luca. "À chaque fois, on a su revenir dans le match. Je regrette ce penalty non sifflé pour nous alors que le leur est imaginaire."

Ferrières 3 – Honsfeld 0

Buts: Lanckohr csc (1-0, 56e), Jurdan (2-0, 71e), Rafiki (3-0, 76e)

"À la fin, j’estime qu’on peut être content que le score ne soit pas plus lourd", déclare le tacticien d’Honsfeld Pascal Jost. "Mais il y a un grand mais car on a livré une très bonne première période et on avait alors le match en main."

EN BREF

Trois-Ponts - Recht inversé

Suite au mariage de leur CQ Gontrand Platiau, Trois-Ponts avait demandé d’avancer la rencontre au vendredi et de pouvoir profiter de l’éclairage du terrain de Recht.