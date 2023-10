Buts: Quodbach (1-0, 60e ; 2-0, 76e ; 3-0, 78e).

"Face à un bloc bas bien en place, nous les avons fait courir en première période. On se doutait qu’ils allaient craquer et c’est arrivé après l’heure de jeu", analyse le T1 welkenraedois Gregory Degotte. Dans le camp olnois, Jonathan Félix était déçu. "On avait mis un bloc bas en place pour partir en contre. Nous avons tenu une heure avant de nous écrouler."

Blegny 0 – Battice 0

"On méritait de l’emporter au vu de nos occasions. On ne marque pas, mais nous prenons un point en gardant le zéro derrière", explique le technicien batticien Benjamin Marechal.

Herve 0 – Et. Dalhem 0

"C’est un 0-0 mérité. On a dominé sans être vraiment dangereux. Pour le même prix, c’est Dalhem qui aurait pu repartir avec le 0-1 en fin de match. Je n’ai pas reconnu mon équipe cette semaine", souligne le coach hervien Ben Joly.

La Calamine B 2 – Richelle B 2

Buts: Gerits (1-0, 22e), Spano (1-1, 58e), Castiglione (1-2, 71e), Gerits sur pen (2-2, 77e).

Carte rouge à Richelle B: Morrier (77e 2 c. j.).

"C’était un match fort tactique que personne ne voulait perdre. Je regrette les deux erreurs qui amènent les deux goals de Richelle, mais je souligne la mentalité de mon groupe pour revenir au score", insiste l’entraîneur calaminois Mike Hendrick.

MCS Liège 0 – Aubel B 0

"Le terrain était très compliqué. Les deux défenses ont réalisé une grosse rencontre", résume le mentor aubelois David Malta.

Croatia Wandre 1 – Trois-Frontières 2

Buts: Amata (0-1, 58e), Brncic sur pen (1-1, 85e), Larue (1-2, 89e).

Carte rouge au FC3F: Gerrekens (53e 2 c. j.).

"Je suis très fier de mon équipe. On remporte une belle victoire chez un des favoris. On a joué avec le cœur et notre mentalité de feu. Je pense que l’on aurait pu l’emporter plus tôt. Mon gardien réalise un excellent match aussi. Je le répète, je suis vraiment très fier de mon équipe", se réjouit le chef de meute frontalier Fabrice Burdziak.

Houtain-Mil. 0 – Espoir Minerois 6

Buts: Schrurgers (0-1, 12e), Van Melsen (0-2, 18e), Esposito (0-3, 67e ; 0-4, 72e), Plom (0-5, 78e), Esposito (0-6, 83e).

"On a fait une grosse première période. Le début de la seconde période est à l’actif de Houtain, mais on arrive à mettre le troisième qui nous a mis sur du velours. Mention spéciale à Van Melsen qui a été très altruiste ce dimanche. Il a vraiment offert plusieurs buts à mes gamins alors qu’il pouvait marquer lui-même", souligne le tacticien thimistérien Gino Piol.