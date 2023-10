Le plan des Oranges s’écroule au quart d’heure lorsque Fryns est à la réception d’un corner joué à la rémoise et fait 0-1 de la tête. Le même Fryns double la mise suite à un bon pressing et grâce à trop de naïveté dans la défense locale. Avant la pause, sur un nouveau corner joué à deux, c’est Belboom qui inscrivait un superbe but de la tête… dans son propre but.

Les espoirs hombourgeois semblaient complètement éteints, même l’exclusion (coup direct) de Tergui et la réduction du score par Heudt n’y changeront rien. Elsaute B fera encore 1-4 sur penalty par Maréchal, jamais les spectateurs n’auront l’impression que les Etoilés sont en infériorité numérique.

Même réduit à dix, Elsaute B était un cran au-dessus de Hombourg B (photos)

"On connaissait la qualité qu’il y avait en face mais nous avons simplement saboté notre match en commentant des erreurs inadmissibles, regrettait Olivier Beckers, l’entraîneur hombourgeois. Comme ce match était filmé, je vais pouvoir remontrer les images à mes joueurs. Tout n’est pas à jeter mais on encaisse des buts beaucoup trop facilement tandis que nous ne sommes pas assez tueurs dans le rectangle adverse. À dix, Elsaute B a pu se contenter de gérer, on prend même un but sur penalty moins de dix minutes après avoir fait 1-3. Après 4 défaites de rang, il faudra absolument ramener quelque chose de Lontzen dimanche prochain afin de casser la spirale négative."

Du côté elsautois, on se félicitait de la tournure des événements, conforme au plan prévu par l’entraîneur Dejan Botic.

"Cela s’est déroulé comme je l’avais pensé, nous avons eu la maîtrise et nous avons su nous montrer patients afin de profiter de leur naïveté défensive. En inscrivant 3 buts, nous avions plié ce match et l’exclusion stupide de Tergui n’y a rien changé. Nous n’avons jamais paniqué, même après le 1-3, on savait que nous avions de la qualité sur le banc. Les réservistes sont bien rentrés et nous aurions même pu mettre un but en plus même la fin du match était un peu sans intérêt."

Hombourg B 1 – Elsaute B 4

Arbitre: M. Fairon.

Carte rouge: Tergui (42e, directe)

Cartes jaunes: Vanchaze, Belboom, Heudt ; Demez, Chefneux.

Buts: Fryns (0-1, 15e et 0-2, 33e), Belboom csc (0-3, 40e), Heudt (1-3, 55e), Maréchal sur pen. (1-4, 64e)

HOMBOURG B: Beckers, Lejeune, Corman, Forthomme (46e Beuken), Vanchaze (73e Hissel), Renkens (67e Crutzen), Frisée (76e Bieuleu), Doelen, Hendriks, Belboom, Heudt.

ELSAUTE B: Breuer, Fryns, Di Nicola (46e Loly), Maréchal (65e Michel), Gutkin, D’Acquisto (70e Chefneux), Génis (65e Lejeune), Defawes, Daukandt, Demez, Tergui.