Les frères Turco (Beaufays) terrassent Malmedy, Nicolas Nijhof est sorti blessé

Ce ne fut pas vraiment le cas. Meilleurs dans la reconversion offensive, les Belfagétains auraient pu ouvrir le score dès la 6e minute lorsque Thibaut Turco se présentait seul devant Errens mais son lob passait au-dessus du but. Quelques minutes plus tard, c’était autour de Daenen de manquer le cadre alors qu’il était parfaitement isolé dans le rectangle par Zerham.

Chanceux sur ces deux actions, le gardien des Dragons l’était moins à la 19e minute lorsqu’il calculait mal la trajectoire d’un coup-franc de la gauche. Il loupait complètement sa sortie et Thibaut Turco n’avait plus qu’à place une tête dans le but vide.

Le premier tournant du match survenait à la demi-heure lorsque Zerham accrochait Nijhof qui était lancé vers le but. Résultat: ce dernier devait être évacué par ambulance (contusion aux côtes et une semaine de repos) et le joueur local ne recevait que la jaune, au grand dam de l’entraîneur malmédien. "Il devait clairement avoir la rouge."

Le coach retrouvait le sourire quelques minutes plus tard lorsque Crosset (qui venait tout juste de remplacer Nijhof) égalisait. Mais une nouvelle mésentente et un télescopage entre Samray et son gardien offrait à Turco son deuxième but de l’après-midi. "C’est une erreur de communication qui nous coûte cher et ce 2-1 est clairement un autre tournant du match", regrette Deniz.

Incapables de rehausser le rythme en seconde période, les Malmédiens étaient punis sur une frappe imparable de l’autre Turco, Florent, peu après l’heure de jeu. De quoi leur donner un dernier coup de massue duquel ils ne réussissaient à se relever.

Beaufays 3 – Malmedy 1

Arbitre: M. Dridelli.

Cartes jaunes: Le Bohec, Foguenne, S. Fourny, Zerham, Cassoth, T. Turco, Samray.

Buts: T. Turco (1-0, 19e), Crosset (1-1, 36e), T. Turco (2-1, 43e), F. Turco (3-1, 64e).

BEAUFAYS: Macors, Zurham, Kameni, B. Fourny, Derkaoui (67e Mottoulle), Foguenne (82e Gobraiville), S. Fourny (69e Haleng), Mayimona, Daenen, F. Turco (88e Genaux), T. Turco.

MALMEDY: Errens, Bucak (73e Blaise), Samray, Cassoth (86e Dupont), Leroy, Krings, Rauw, Le Bohec, Denis, Nijhof (35e Crosset), Schwotzen (84e Kopp).