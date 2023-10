Pepinster flingue sa deuxième mi-temps: «Je ne suis pas surpris, je connais mon équipe!», claque Pascal Horrion

Pepinster a vite pris le dessus (5e: 11-5). Et quand les locaux parvenaient à imprimer le rythme (8e: 15-7), ils forçaient le coach adverse à prendre son premier temps mort. Les jeunes Collin et Gillet étaient mis dans le bain côté local alors que Stevoort défendait désormais en zone. Pas de quoi stopper la marche en avant des locaux (19-7). Et comme le compteur restait bloqué côté visiteur, le score prenait des allures de correction (12e: 23-7). D’autant que la zone ne s’avérait pas être une solution face à des Bleus qui convertissaient régulièrement des essais au-delà des 6m75 (15e: 30-9, mi-tps: 44-19). Remontés au jeu sans doute un peu trop confiants, les Pepins étaient vite rappelés par leur coach (23e: 53-32). Mais l’adversaire avait pris confiance et le leadership changeait de camp à 64-62.

RBC Pepinster 82 – Stevoort BBC 84

Évolution du score: 10e: 19-7, 20e: 44-19 (25-12), 30e: 59-55 (15-36), 40e: 75-75 (16-20), 45e: 82-84 (7-9).

RBC PEPINSTER: Deblond 13, Aldenhoff 0, Gillet 0, Francœur 16, Nyssen 17, Maucourant 7, Halkin 15, Delsaute 10, Maréchal 4.